Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başladı. İdman daha sonra 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Futbolcular, taktik çalışmanın ardından oynanan çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

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