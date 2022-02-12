Konya'da durdurulan araçta kaçak av tüfeği ele geçirildi

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Konya’da jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak silah operasyonunda, durdurulan bir araçta, parçalanmış vaziyette 350 adet yarı otomatik yivsiz av tüfeği ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı olarak imal edilen av tüfeklerinin Beyşehir'in Üzümlü Mahallesi'nden bir kişi tarafından Konya'ya nakil edileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma tarafından tespit edilen araç, ilçe yakınlarında durduruldu. Araçta yapılan aramada 350 adet yarı otomatik yivsiz av tüfeği parçalara ayrılmış vaziyette ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan araç sürücüsünün ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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