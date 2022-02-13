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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sıcaklıkların artmasıyla hamsinin fiyatında düşüş bekleniyor

İHA

Sıcaklıkların artmasıyla hamsinin fiyatında düşüş bekleniyor

Konya’da bir süredir etkili olan kar ve tipinin ardından hava sıcaklığının sıfırın üstüne çıkmasıyla balık halindeki fiyatlarda normal seviyelere doğru seyretmeye başlarken, hamsinin fiyatında ise biraz yükseliş oldu. Balıkçı esnafı kış aylarının geride kalması ve sıcaklıkların artmaya başlamasıyla denizdeki mesailerin artmaya başlayacağını ve fiyatların daha da gerileyeceğini söyledi.
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtına Karadeniz'deki balıkçılık faaliyetlerini etkileyince balık fiyatlarında yükseliş meydana gelmişti. Konya'da geçen hafta 35 lira civarında satılan hamsinin kilosu 50 liraya kadar tekrar yükseldi. Konya'nın merkez Meram ilçesinde bulunan balık hali sakin bir hafta sonu geçirirken, hava sıcaklıklarının artmaya başladığı şu günlerde tezgahlarda bazı ürünlerin fiyatları geçen hafta ile aynı kaldı. Balıkçılar, kar ve tipi nedeniyle denizde balığın zor koşullarda çıktığını birçok ürüne erişemediklerini söyleyerek, havaların ısınmasıyla birlikte fiyatların düşeceğini söyledi.

"Fiyatların yükseliş sebebi balığın çıkmamasından"
Uzun yıllardır balıkçılık yaptığını ve balık halinde tezgah açtığını belirten Konya Balıkçılar Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, "Bir nebze küçük fiyatlarda olsa artmalar oldu. Onun sebebi ise balığın çıkmamasından ama yine de balık var taze gelen. Çoğu ürünlere göre balık fiyatları yine uygun. Balık fiyatları ucuz olması için denizden fazla balık çıkması gerekiyor, o zaman da tüketim artar. Ama balık çıkmadığı zaman yükselir. Ama şu anda fiyatlar yine de iyi. Geçen hafta 30 ile 35 lira arasında hamsi sattık. Bu hafta ise hamsi biraz az olduğundan dolayı 50 lira gibi fiyatlara satıyoruz, bu fiyat şimdilik, yine fiyatlar geri çekecek" dedi.
Balıkçı Hasan Çelikkollu ise, "Balık fiyatlarını kar, sis fiyatları etkiler ulaşım noktasında. Denize kayıklar çıkamayınca balık gelmez bu da fiyatlara yansır. Şu anda biraz pahalı hava şartlarından dolayı yollarda sorunlar olduğu için kısıtlı geliyor bu da fiyat olarak yansıyor tabi. Havalar normale döndüğü zaman fiyatların düşeceğine inanıyoruz. Fiyatlarımız ise, somon 65 lira, çipura 75 lira, doğal levrek 100 lira, tekir 70 lira, uskumru 45 lira, alabalık 50 lira, kefal 50 lira, kaya levreği 100 lira gibi fiyatlarımız fazla da yüksek değil" şeklinde konuştu.
Balık halindeki esnaftan Yunus Şenal de, "Hamsilerimiz geçen haftaya göre biraz daha yüksek, geçen hafta daha uygundu. Piyasada hem taze hem de şoklu hamsi var. Taze hamsi şu anda 50 lira, şoklu hamsiler 35 lira. Hava şartlarından dolayı bu şekilde fiyatlarda biraz oynamalar oluyor. Ama bu fiyat oynaması şuan için sadece hamside geçerli. Diğer balıklarımız geçen hafta ile aynı fiyatlarda" diye konuştu.

"KDV konusunda Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz"
Balık halinde yıllardır toptancılık yapan Recep Yavuz, "Denizden ne çıkarsa hani balık çıkarsa ye. Denizden çıkan balıkların hepsi şifa Allah'ın izni ile. Bugün sattığımız balıklar üretim balığı değil, deniz balığı. Ne bulursan ye hepsinin ayrı farklı lezzetleri var. Sadece geçen hafta için değil, bu sene sezon başından beri fiyatlar uygun durumda. Özellikle KDV konusunda Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. KDV'yi yüzde 1'e indirdi. Bundan sonra fiyatlarda biraz daha düşüşler olur inşallah, onu bekliyoruz. Yüzde 1 KDV bizim için çok güzel oldu, tüketici için de hayırlı olacağına inanıyoruz. Daha da güzel olacak inşallah" diye anlattı.
Oğlu ile balık haline gelerek balık alan Fatih Baserek, "Bugün sabah oğlumla uyandık 'baba balık yemek istiyorum' dedi. Biz de geldik, balık halini gezdik. Hamsi vardı uskumru vardı. Biz de onları aldık. Fiyatlar ise insanların alım gücüne göre değişiyor. En vitaminli yiyecek balık diyebiliriz. Fiyatlar pahalı ama diğer ürünlere baktığımızda fiyatlar oldukça normal geliyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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