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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da ağır kış şartlarında doğadaki hayvanlar unutulmadı

İHA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren Göl Feneri Derneği bünyesindeki aşevi, sadece ihtiyaç sahibi yaşlılara değil, çetin kış şartları sebebiyle doğada ve dağlık alanlarda beslenme sorunu yaşayan yaban hayvanlarına da yiyecek ulaştırıyor.

Konya'da ağır kış şartlarında doğadaki hayvanlar unutulmadı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren Göl Feneri Derneği bünyesindeki aşevi, sadece ihtiyaç sahibi yaşlılara değil, çetin kış şartları sebebiyle doğada ve dağlık alanlarda beslenme sorunu yaşayan yaban hayvanlarına da yiyecek ulaştırıyor.
Beyşehir Göl Feneri Derneği Aşevi ve Beyşehir OffRoad Kulübü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, ilçede bu yıl hüküm süren ağır kış şartları ve kar örtüsü sebebiyle doğada beslenmede sorun yaşayan yaban hayvanlarına yiyecek bırakıldı. Beyşehir’de çeşitli fakültelerde görev yapan akademisyenler ve öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yanı sıra vatandaşlar ve gönüllülerin de katıldığı etkinlikte, Şamlar Mahallesi yolu üzerindeki dağlık alana arazi araçlarıyla gelen katılımcılar, kar örtüsüyle kaplı ormanlık sahada ağaç kenarlarına ve uygun alanlara sakatat, bakliyat, arpa, buğday, mısır ve ekmekten oluşan yiyecekleri bıraktı.
Beyşehir Göl Feneri Derneği Başkanı Hasan Takavcı, dernek bünyesinde faaliyet gösteren aşevinin halihazırda ilçedeki 55 mahallede yaşayan 360 ihtiyaç sahibi kişiye yemek ulaştırdığına dikkati çekerek, “Maşallah çok güzel bir kışımız geçiyor. Üst üste 4’üncü kez kar yağışı oldu. Açık arazide sanırım 6070 santim kar var ve dernek aşevimiz bu faaliyeti de geleneksel hale getirdi. Burada en büyük yardımcımız, halkımız ve gönüllülerimiz ile Beyşehir OffRoad Kulübümüz çok güzel bir katılım gösterdiler. Burada, bakliyat, arpa, mısır, yem, sakatat ve ekmekten oluşan yaklaşık 700800 kilo ciddi bir yiyecek malzemesi ile yaban hayatını beslemeye geldik. Nasıl fakirlerimiz ve ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaşmamız gerekiyorsa, böyle doğadaki zor şartlar altında yem bulmada, beslenmede güçlük çeken yaban hayvanlarımız da bizim ilgi alanımıza giriyor. Halkımız da bu işi çok seviyor. Üniversiteden hocalarımız, gönüllü öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız da var. Hepsine çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Beyşehir OffRoad Kulübü Başkanı Ömer Yürük ise, offroad üyeleri olarak zaten her zaman doğanın içerisinde olduklarına vurgu yaparak, doğada beslenmede güçlük yaşayan yaban hayvanlarına yiyecek ulaştırmada en uç noktaya kadar ulaşmaya çalıştıklarını belirtti. Yürük, “12 araçla bu etkinliğe katılıyoruz. Göl Feneri Derneğimize de böylesine güzel ve anlamlı bir etkinliği düzenlediği için teşekkür ediyoruz. Biz her daim tüm düzenledikleri etkinliklerde onların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Arslan da, Selçuk Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu olarak bu etkinliğe katılımla destek verdiklerini belirterek, “Beyşehir’de insanın tilki, güvercin olası geliyor bu gördüğünüz malzemeleri doğaya bırakınca. Tabi ki, yiyecek bulmada sorun yaşayan hayvanlar burada bir nebze de olsa karlar eriyinceye kadar bu bıraktığımız besinlerle beslenecek. Yaban hayatına bu tür etkinliklerle yardımcı olmak güzel bir duygu, herkesin yaşamasını isteriz" şeklinde konuştu.
Dernek Yönetim Kurulu Üyesi ve Beyşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Siper, düzenledikleri etkinlik dolayısıyla yiyecek ve besin desteği veren tüm firma ve sponsorlara teşekkür ederek, “Sadece yemek dağıtımı değil, giysi ve kıyafet desteği, burs gibi konularda da faaliyet gösteren derneğimiz gördüğünüz gibi doğa ve çevreyi de, yaban hayvanlarını da bu zorlu şartlar altında unutmuyor” ifadelerini kullandı.

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