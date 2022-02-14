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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da pancar çiftçisine milyarlık ödeme

İHA

Konya’da pancar çiftçisine milyarlık ödeme

Konya Şeker, pancar çiftçisine 15 Şubat’ta 1 milyar 81 milyon 936 bin lira erken ödeme yapacak.
Konya Şeker Fabrikası yetkililerinden yapılan açıklamaya göre; 20212022 yılı kampanya dönemi pancar paralarının 15 Şubat Salı günü çiftçilerin hesaplarına ödemesi yapılacak. Yarın yapılacak olan 1 milyar 81 milyon 936 bin lira pancar ödemesi ile Konya Şeker tarafından bu yıl toplamda 1 milyar 637 bin 351 bin lira pancar üreticisine ödeme yapılmış olacak. Bu yıl çiftçiden 3 milyon 100 bin ton şeker pancarı alınarak 455 bin ton şeker üretildi. Böylelikle Konya Şeker ve Çumra Şeker fabrikaları ülkemiz şeker üretiminin yaklaşık yüzde 25 ini karşılamış oldu.
Konya Şeker tarafından alımı yapılan pancarlarda en yüksek polar oranının 22 olduğunu ortalama poların ise 17,73 olarak tespit edildiğini belirten yetkililer, buna göre çiftçiye ortalama 465,41 TL/Ton, primlerle birlikte ise 538,85 TL/Ton ödendiğini bildirerek 20212022 kampanya döneminde hinterlandında bulunan 217 köy ve 467 bin 263 dekarlık alanda 13 bin 735 üreticiyle sözleşmeli üretim yapıldığını ifade etti.
Pancar ödemelerinin erken yapılarak çiftçiye destekte bulunduklarını ifade eden PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, “Çiftçimizin her zaman yanında yer alacağız. Verdiğimiz sözleri de yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yıl pancar çiftçisine toplamda 1 milyar 637 bin lira üzerinde ödeme yapacağız. 15 Şubat’ta çiftçilerimiz, 1 milyar 81 milyon 936 bin lira pancar parasını hesaplarında göreceklerdir” dedi.
“Çiftçilerimizin daha verimli üretim elde edebilmesi için gecemizle gündüzümüzle çalışıyoruz çiftçimizin ürettiğinin de karşılığını almasını istiyoruz” diyen Başkan Erkoyuncu, bu yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, pancar çiftçisine rahatlatacak bir rakam verildiğini ifade ederek, “Çiftçilerimiz üretsin üretmeye de devam etsinler. Bizler her zaman onların yanında yer alacağız. Güçlü bir devlet olmak için üreten ve büyüyen bir üreticiye sahip olmalıyız. Bunu da hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Ödemelerin çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” diye konuştu.

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