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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lise Medeniyet Akademisi'nden lise son sınıf öğrencilerine seminer

İHA

Lise Medeniyet Akademisi'nden lise son sınıf öğrencilerine seminer

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Lise Medeniyet Akademisi, lise son sınıf öğrencilerine ve yeni mezunlara yönelik Eğitim Danışmanı Gökhan Müftüoğlu tarafından sınav kaygısı, kalan zamanı değerlendirme ve verimli ders çalışma konularında seminer verildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde lise öğrencilerine yönelik hizmet veren Lise Medeniyet Akademisinin “Birlikte Başaracağız” programları sürüyor. Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Başarmak İsteyen Bütün Öğrencilere” adlı seminerde Eğitim Danışmanı Gökhan Müftüoğlu; sınav kaygısı, kalan zamanı değerlendirme ve verimli ders çalışmanın püf noktalarını anlattı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Gökhan Müftüoğlu, “Kimse kusura bakmasın ama şu anda cep telefondaki uygulamalarla geçirilen bir zaman diliminde hangi hedeften ve hangi başarıdan bahsedilebilir? Bir şeyin farkında mısınız? Şu anda bütün dünyada dijital içerik platformlarının hepsi sizden sadece 1 dakikanızı istiyor gibi görünüyor. Ama değil. Artık 1 dakikalarla birleşik saatler istenmeye başlayacaklar sizden. Canlı yayınlarla, videolarla artık bütün zamanınıza göz dikildi. Bunların hepsi bedavaydı ama yeni dönemde ücretli olmaya doğru gidiyor. Çünkü alıştırıldık. Resmen o tarafa bağlandık. Gece yatmadan önce sosyal medyaya yarım saat yapılan giriş beyinde oluşturduğu tahrifat ve gereksiz bilgi girişi acısını çıkarır. Elinizden geldiği kadar falan demiyorum, bıçak gibi kesmeniz gerekiyorsa kesin sosyal medyayı. Geriye kalan 4 ayda hala ‘hocam günde yarım saat kullansam’ cümlesi sizi bile inandırmayan bir cümleyse bir an önce gerekirse bütün uygulamaları silin ve bırakın telefonları” diye konuştu.

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