Konya Büyükşehir’den "Konya Yarı Maratonu" etkinliği

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Spor Konya Projesi kapsamında 15 Mayıs’ta Konya Yarı Maratonu, 10 Kilometre Koşusu ve Halk Koşusu gerçekleştireceklerini belirterek, “7’den 70’e koşmayı seven tüm vatandaşlarımızı maratona kayıt yaptırmaya davet ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Spor Konya Projesi kapsamında 2022’de yepyeni bir spor etkinliğini sporseverlerle buluşturuyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, pandemi döneminde hayata geçirdikleri “Spor Konya Projesi” ile başlattıkları spor seferberliğinin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, Konya’nın sporla iç içe bir şehir olarak anılması için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bu kapsamda 2022 yılında yepyeni bir spor etkinliğini düzenleyecek olmanın heyecanını yaşadıklarını kaydeden Başkan Altay, “Konya Yarı Maratonu, koşmayı seven tüm sporseverleri bir araya getirecek. ‘Koşmak İçin Engel Yok’ sloganıyla düzenleyeceğimiz maratonun Türkiye’de ve dünyada kısa sürede adından bahsettireceğine inanıyorum. Maratonun en önemli özelliği ise kayıt ücretlerinin, otizm alanında Türkiye’nin en kapsamlı ve en büyük merkezi olan SOBE Vakfı’na aktarılacak olması. Dolayısıyla kayıt olan herkes birer SOBE gönüllüsü olmuş olacak. 7’den 70’e koşmayı seven tüm vatandaşlarımızı maratona kayıt yaptırmaya davet ediyorum” diye konuştu.



Derece yapanlara para ödülü

21 kilometre Yarı Maraton, 10 Kilometre Koşusu ve Halk Koşusu olmak üzere üç farklı kategoride koşulacak Konya Yarı Maratonu’nda dereceye girenlere para ödülü ile ödüllendirilecek. Yaş sınırının olmadığı Halk koşusunda ise kayıt ücreti istenmeyecek. 15 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgiye ve kayıt formuna “konyayarimaraton.com” adresinden ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.