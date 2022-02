İlhan Palut: Trabzon'a 3 puan almak için gittik ama olmadı

Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA,(DHA)İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Trabzon'a da 3 puan almak için gittik ama olmadı. Basit goller yedik. Bazı kırılma anlarını aşamadık. Bundan sonraki her maça 3 puan parolasıyla çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Süper Ligde 48 puanla ikinci sırada yer alan Konyaspor, geçen pazar günü deplasmanda lider Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Zirve yarışını sürdürmek isteyen yeşil-beyazlı ekip, ligin 26'ncı haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Antrenman öncesinde teknik direktör İlhan Palut ve tecrübeli file bekçisi İbrahim Sehic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trabzon'a 3 puan almak için gittiklerini belirten Palut, "Her zaman önümüzde zorlu maçlar var. Trabzon'a da 3 puan almak için gittik ama olmadı. Basit goller yedik. Bazı kırılma anlarını aşamadık. Bundan sonraki her maça 3 puan parolasıyla çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"KIRILMA YAŞAMAMAMIZ LAZIM"

Futbolcuların baskı altında kalmadan maça çıkacaklarını belirten Palut, "Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladık. Her maç çok önemli. Son Trabzon maçını kaybettik ama bu kaybı 3 puan kaybı olarak sınırlandırmamız lazım. Bir kırılma yaşamamamız lazım. Asla panik içerisinde olmamamız lazım. Takım olarak kendimize güvenimiz teknik ekip ve oyuncular olarak devam ediyor. Kasımpaşa maçında herhangi baskı hissetmeyeceğiz ama Kasımpaşa'nın son haftalarda oynadığı iyi bir oyun var. Yükseliş içerisinde olan, pozitif futbol oynayan bir takımla oynayacağız. Biz de buna hazırlanıp alacağımız güzel bir sonuçla tekrar yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"TRANSFERLE BESLENEN TEKNİK ADAM DEĞİLİM"

Transferlerle ilgili gelen bir soru soru üzerine Palut, "Transferle alakalı o kadar fazla soru soruldu ki, bu tepkim transferin olup olmamasıyla değil. Sorulardan darlanmanın verdiği bir rahatsızlık. Ben, transferden beslenen bir teknik adam değilim. Transfer bir gereklilik mi, evet gereklilik. Ama her zaman bir zorunluluk değil. Devre arasında oyuncular kaybettik. Rahmetli Ahmet, Serdar kendisi gitmek istedi. Alper ile de karşılıklı olarak anlaşarak ayrıldık. Bunun yerine 3 transfer yaptık. Uğurcan, Alberk ve Amilton transferleri. Yönetimle birlikte artı bir transfer daha yapmak istedik. Burada olmazsa olmaz şartımız oyuncunun takım kalitemizi ve hücum performansımızı yukarı çekecek bir oyuncu olmasına yönelikti. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Bir kere Türk oyuncu pazarı dar. Türk oyuncu oynatma kuralının her yıl ağırlaşmasından dolayı. Hiçbir takım Türk oyuncularını bırakmak istemiyor. Bunun yanında bahsettiğim kriterdeki yabancı oyuncuların kimisinin kulübü izin vermedi, kimisi de Türkiye'ye gelmek istemedi. Buna rağmen transfer yapabilirdik. Ama bahsettiğim kriterlere uymama riski çok fazlaydı. Buraya kadar geldiğimiz bir oyuncu grubu var ve bu oyuncular sonuna kadar saygıyı hak ediyor. Artık bu yıl mücadelemize mevcut takımla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SEHİC: BU BAŞARIYI SÜRDÜRMEK İÇİN ELİMEZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Konyaspor'un başarılı kalecisi İbrahim Sehic ise, "Kasımpaşa ile evimizde oynuyoruz. Her zaman evimizde oynadığımızda iyi bir performans sergiliyoruz. Geçen zorlu Trabzon maçından sonra gerekli hazırlıklarımız yaptıktan sonra galibiyetle geri dönmek istiyoruz. Türkiye'de destek alan takımlar var. Büyük takımlar var. Bu takımlar içerisinde 2'nci olmamız büyük bir başarı. Bu başarıyı sürdürmek için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İlhan Palut'un açıklamaları

İbrahim Sehic'in açıklamaları

Antrenmandan detay

Pas çalışmasından detayDHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-02-15 16:31:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.