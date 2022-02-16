Konya’da kalp krizi geçiren hastaya hava ambulansı

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Konya’nın Kulu ilçesinde kalp krizi geçiren hasta ilk müdahalesinin ardından helikopter ambulansıyla hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesine bağlı Yeni Mahallede evinde bir anda fenalaşan Cennet Atçeken (60), için ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi. Adrese sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı hasta, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkik sonucunda kalp krizi geçirildiği anlaşılan Cennet Atçeken için Konya İl Sağlık Müdürlüğünden helikopter ambulans istendi. Kulu Şehir Stadına inen helikopter ambulansa taşınan hasta Konya’ya sevk edilerek tedavi altına alındı.

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