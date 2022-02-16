KOMEK yeni döneme 70 bin kursiyerle başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) yeni döneme merkez ve ilçelerdeki kurs merkezlerinde yüz yüze ve uzaktan eğitimlerle başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK ve ASEM’lerden eğitim alan kursiyerlerin mesleki bilgi ve tecrübenin yanında hem aile bütçelerine hem de milli ekonomiye katkı sağladıklarını söyledi. KOMEK’te yeni dönem eğitimlerinin de bu anlayışla başladığını kaydeden Başkan Altay, “Yeni dönemde 70 bin kayıt alınarak yeni bir rekora daha imza atıldı. Pandemi kurallarından taviz vermeden hem yüz yüze hem de çevrimiçi eğitimlerimiz başladı. Hafta sonu eğitimlerimiz de 12 Şubat Cumartesi itibariyle inşallah başlayacak. KOMEK ile binlerce insanımızı meslek sahibi yapmaya devam edeceğiz. Yeni dönemin tüm kursiyerlerimiz ve eğitmenlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.



Eğitimler 366 branşla başladı

KOMEK’te yeni dönemde; model uçak (ATA) yapımı, elde Maraş işi, Rusça, seramik, çini işlemeciliği, java ile programlama, kısa film yapımı, kaligrafi, minyatür sanatı, bisiklet kullanma eğitimi, ses eğitimi, ilmihal gibi alanlar olmak üzere 366 branşta eğitim veriliyor. Ayrıca yüz yüze eğitimlerde ilk kez açılan branşlar arasında; ahşap tasarım ve modelleme, vantrolog, Türk Halk Oyunları, kangoo jumps, alçı rölyef (Sculpture Painting) eğitimi, görme engellilere yönelik braille satranç, reformer pilates, spinning, depreme hazırlık ve okuma gibi eğitimler bulunuyor. 2022 Bahar döneminde 131 grupta 85 farklı branşta verilecek eğitimlerde; fusion 360, linux eğitimi (ubuntu), python ile programlama, wordpress eğitimi, dijital okuryazarlık, maliyet ve yönetim muhasebesi, bilgisayar destekli nakış desen tasarımı, SEO (Arama Motoru Optimizasyonu), Korece temel, yağlı boya resim, karakalem sulu boya resim, ıllustrator eğitimi, cimatron ile modelleme, kağıt rölyef, revit ile modelleme, tekla structures ile çelik yapı modelleme, uluslararası pazarlama, atık malzemeler ile aksesuar tasarımı, güzel konuşma atölyesi gibi yeni branşlar açıldı. Uzaktan eğitim için de bu dönem 4 bin 568 kursiyer kayıt oldu.

KOMEK pandemi döneminde Konya ve Türkiye başta olmak üzere; Almanya, Fransa, Çin, Amerika, Azerbaycan, Norveç, Mısır, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkelerden de kayıt alarak sınırları aşan bir anlayışla insanlara hizmet vermeye devam ediyor. Yurt dışında da ilginin olduğu KOMEK’te pandeminin başladığı ilk günden bugüne kadar toplam 26 bin 566 kursiyer uzaktan eğitim aldı.

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