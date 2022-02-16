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Koronavirüsten ölen erkek hemşire, Beşiktaş formasıyla uğurlandı

DHA

Koronavirüsten ölen erkek hemşire, Beşiktaş formasıyla uğurlandı


Duygu KARAKOÇ/ KONYA, (DHA)KONYA'da, koronavirüsten hayatını kaybeden Kulu Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Sami Oflaz (34), tabutunun üzerine taraftarı olduğu Beşiktaş forması koyulduktan sonra kılanan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
Kulu Devlet Hastanesi Kalite Yönetimi biriminde 5 yıldır görev yapan, 1 çocuk babası hemşire Sami Oflaz'ın, yaklaşık 10 gün önce yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Çalıştığı hastanede tedaviye alınan Oflaz, durumunun ağırlaşması üzerine Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Oflaz, doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Oflaz'ın cenazesi bugün, Hacı Veyis Camisi'ne getirildi. Arkadaşları, Oflaz'ın tabutunun üzerine Beşiktaş forması koydu. Sami Oflaz'ın eşi Cansu Oflaz, çocuğunu kucağından bırakmadığı cenazede, gözlerini tabuttan ayırmadı. Oflaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi. (DHA)  DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Duygu KARAKOÇ
2022-02-16 16:33:54

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