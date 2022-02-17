FETÖ hükümlüsü, dolabın arkasında yakalandı

Duygu KARAKOÇ/KONYA, (DHA)- KONYA'daki FETÖ/PDY soruşturmasında kamuoyunda 'Çatı Davası' olarak bilinen 478 sanığın yargılandığı davada, 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan A.Y., evinin balkonunda, saklandığı dolabın arkasında yakalandı.
Konya'da 20172018 yıllarında arasında görülen FETÖ/PDY'ye yönelik 'örgüte yardım', 'örgüt yöneticiliği', 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 478 sanığın yargılandığı dava kapsamında, suçlulardan A.Y. hakkındaki 8 yıl 1 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Cezanın onanmasının ardından çalışma başlatan Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, A.Y.'yi, evinde saklandığı balkondaki dolabın arkasında yakaladı. Gözaltına alınan A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip cezaevine konulacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Duygu KARAKOÇ
2022-02-17 12:03:00
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