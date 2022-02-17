Yolda yürürken bıçaklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Duygu KARAKOÇ/ KONYA, (DHA)KONYA'da yolda yürüyen Selahattin Erdem (19), karşısına çıkan, tanımadığı grubun saldırısında bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında, Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Karakayış Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen Selahattin Erdem, iddiaya göre, tanımadığı 4-5 kişilik grubun saldırısına uğradı. Darbedilen Erdem, bıçaklanması sonucu yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Erdem, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Erdem'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, saldırganların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Duygu KARAKOÇ

2022-02-17 11:51:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.