Yolda yürürken bıçaklandı

Duygu KARAKOÇ/ KONYA, (DHA)KONYA'da yolda yürüyen Selahattin Erdem (19), karşısına çıkan, tanımadığı grubun saldırısında bıçaklanarak yaralandı.
Olay, saat 00.30 sıralarında, Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Karakayış Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen Selahattin Erdem, iddiaya göre, tanımadığı 4-5 kişilik grubun saldırısına uğradı. Darbedilen Erdem, bıçaklanması sonucu yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Erdem, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Erdem'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, saldırganların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Duygu KARAKOÇ
2022-02-17 11:51:50
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