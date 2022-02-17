Beyşehir’de hekimler ve savcılar adli tıp sempozyumunda buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beyşehir’de hekimler ve savcılar adli tıp sempozyumunda buluştu

İHA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hekimler ve savcılar düzenlenen adli tıp sempozyumunda bir araya geldi.

Beyşehir’de hekimler ve savcılar adli tıp sempozyumunda buluştu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, hekimler ve savcılar düzenlenen adli tıp sempozyumunda bir araya geldi.
Beyşehir Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan Sempozyum Başkanı ve Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Kutay Güven, düzenledikleri sempozyumla Beyşehir, Seydişehir ve Hüyük ilçelerinde görev yapan hekimler ile Cumhuriyet savcılarını bir araya getirip, uygulamalarda yer yer görülen aksaklıkları gidermeyi ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak iletişimi daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi. Dr. Güven, “Sempozyumumuzun sağlık kurumlarımız ile adliyemiz arasında bir köprü vazifesi göreceğine inanıyoruz. Bu anlamda adli tıp ile ilgili yapacağı sunumla zihinlerdeki birçok soruya ışık tutacağını düşündüğümüz Konya Adli Tıp Şube Müdürümüz Uzm. Dr. Hamza Keskinkılıç ile savcı ve hekimlerimize, tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Konya Adli Tıp Şube Müdürü Uzm. Dr. Hamza Keskinkılınç sunumunu gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat süren sempozyumda sahada görülen adli tıp ilişkili konular masaya yatırılırken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Uzm. Dr. Hamza Keskinkılıç ve Beyşehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Albayrak, daha sonra katılımcıların yönelttiği soruları cevaplandırdı.
Sempozyuma, Konya Adli Tıp Şube Müdürü Uzm. Dr. mza Keskinkılınç, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Albayrak, Cumhuriyet savcıları, Beyşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Ateş, Beyşehir Devlet Hastanesi Acil Servis Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Miraç Sevindik ile Beyşehir, Seydişehir, Hüyük İlçe Devlet Hastaneleri’nin yanı sıra, Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ve aile sağlığı merkezlerinde görevli hekimler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Selçuklu okul dışı öğrenme ortamlarıyla da eğitime değer katıyor
YEREL HABERLER Selçuklu okul dışı öğrenme ortamlarıyla da eğitime ...
Dr. Özgür Öz: “Erken teşhis kalp krizi riskini yüzde 80 önleyebilir”
YEREL HABERLER Dr. Özgür Öz: “Erken teşhis kalp krizi riskini yüzde ...
Yolda yürürken bıçaklandı
YEREL HABERLER Yolda yürürken bıçaklandı
'Kurbağa adamlar' 20 santimetrelik buzu kırıp, suya daldı
YEREL HABERLER 'Kurbağa adamlar' 20 santimetrelik buzu kırıp, suya ...
FETÖ hükümlüsü, dolabın arkasında yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ hükümlüsü, dolabın arkasında yakalandı
Başkan Altay: “Tamamlanan ana kolektör hatlarıyla altyapı güçlendi”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Tamamlanan ana kolektör hatlarıyla ...
Başkan Altay çiftçilere verilen destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti
YEREL HABERLER Başkan Altay çiftçilere verilen destekten dolayı ...
Konya'daki FETÖ çatı davasının şüphelisi dolap arkasında yakalandı
YEREL HABERLER Konya'daki FETÖ çatı davasının şüphelisi dolap ...
Konya'ya piyasaya sahte para sürmeye çalışan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Konya'ya piyasaya sahte para sürmeye çalışan 2 kişi ...
Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor
YEREL HABERLER Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor
Koronavirüsten ölen erkek hemşire, Beşiktaş formasıyla uğurlandı
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen erkek hemşire, Beşiktaş ...
Evini bastığı eski ortağının ailesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı 
YEREL HABERLER Evini bastığı eski ortağının ailesini bıçaklayan ...
Eski ortağının evini basarak 5 kişiyi yaralayan kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Eski ortağının evini basarak 5 kişiyi yaralayan kişi ...
Konya 112 Acil Servis Filosu gücünü artırdı
YEREL HABERLER Konya 112 Acil Servis Filosu gücünü artırdı
KOMEK yeni döneme 70 bin kursiyerle başladı
YEREL HABERLER KOMEK yeni döneme 70 bin kursiyerle başladı
Koronadan vefat eden sağlık çalışanına acı veda
YEREL HABERLER Koronadan vefat eden sağlık çalışanına acı veda
Meram’ın geçmişine nostaljik bir yolculuk: ‘Bizim Meram Söyleşileri’
YEREL HABERLER Meram’ın geçmişine nostaljik bir yolculuk: ‘Bizim ...
Lodos göl kıyısında buz tepeleri oluşturdu
YEREL HABERLER Lodos göl kıyısında buz tepeleri oluşturdu
Konya’da kalp krizi geçiren hastaya hava ambulansı
YEREL HABERLER Konya’da kalp krizi geçiren hastaya hava ambulansı
Bir metre kar üzerinde kara yolları çalışanına doğum günü sürprizi Kar püskürtme aracıyla karları temizleyerek yol genişletme çalışması yapan kara yolları görevlisi 1 metre yüksekliğindeki karların üzerine konan pastasındaki mumları üfleyerek yeni yaşına girdi
YEREL HABERLER Bir metre kar üzerinde kara yolları çalışanına doğum ...
Selçuklu Belediyesinden ölçü ve tartıda son beyan tarihi 28 Şubat uyarısı
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesinden ölçü ve tartıda son beyan ...
Çeşitli suçlardan 8 ilde aranan şüpheli kızının evinde yakalandı
YEREL HABERLER Çeşitli suçlardan 8 ilde aranan şüpheli kızının ...
Başkan Altay: “Şehirlerin günümüz diplomasisindeki etkinlikleri giderek artıyor”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Şehirlerin günümüz diplomasisindeki ...
İlhan Palut: “Kasımpaşa maçı öncesinde kendimizi baskı altında hissetmeyeceğiz” Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: “Trabzonspor’un performansı, bundan sonra kaybedebileceği puanlar yarışın belirleyicisi olacak”
YEREL HABERLER İlhan Palut: “Kasımpaşa maçı öncesinde kendimizi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.