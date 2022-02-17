Beyşehir’de hekimler ve savcılar adli tıp sempozyumunda buluştu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, hekimler ve savcılar düzenlenen adli tıp sempozyumunda bir araya geldi.

Beyşehir Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan Sempozyum Başkanı ve Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Kutay Güven, düzenledikleri sempozyumla Beyşehir, Seydişehir ve Hüyük ilçelerinde görev yapan hekimler ile Cumhuriyet savcılarını bir araya getirip, uygulamalarda yer yer görülen aksaklıkları gidermeyi ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak iletişimi daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi. Dr. Güven, “Sempozyumumuzun sağlık kurumlarımız ile adliyemiz arasında bir köprü vazifesi göreceğine inanıyoruz. Bu anlamda adli tıp ile ilgili yapacağı sunumla zihinlerdeki birçok soruya ışık tutacağını düşündüğümüz Konya Adli Tıp Şube Müdürümüz Uzm. Dr. Hamza Keskinkılıç ile savcı ve hekimlerimize, tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Konya Adli Tıp Şube Müdürü Uzm. Dr. Hamza Keskinkılınç sunumunu gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat süren sempozyumda sahada görülen adli tıp ilişkili konular masaya yatırılırken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Uzm. Dr. Hamza Keskinkılıç ve Beyşehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Albayrak, daha sonra katılımcıların yönelttiği soruları cevaplandırdı.

Sempozyuma, Konya Adli Tıp Şube Müdürü Uzm. Dr. mza Keskinkılınç, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Albayrak, Cumhuriyet savcıları, Beyşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Ateş, Beyşehir Devlet Hastanesi Acil Servis Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Miraç Sevindik ile Beyşehir, Seydişehir, Hüyük İlçe Devlet Hastaneleri’nin yanı sıra, Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ve aile sağlığı merkezlerinde görevli hekimler katıldı.

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