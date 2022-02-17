Bağışıklık sistemine turşu dopingi Uzmanlar, turşunun bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça önemli olduğunu belirtirken, turşu üreticileri pandemi döneminde satışlardan memnun

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağışıklık sistemine turşu dopingi Uzmanlar, turşunun bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça önemli olduğunu belirtirken, turşu üreticileri pandemi döneminde satışlardan memnun

İHA

Bağışıklık sistemine turşu dopingi Uzmanlar, turşunun bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça önemli olduğunu belirtirken, turşu üreticileri pandemi döneminde satışlardan memnun

Sofraların vazgeçilmezlerinden olan turşu, sahip olduğu yüksek antioksidan içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Uzmanlar turşunun bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça önemli bir etkiye sahip olduğunu belirtirken, turşu üreticileri de pandemi döneminde satışlardan memnun olduklarını dile getirdi.
Korona virüs salgınının etkisini devam ettirdiği bugünlerde vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirmek için çeşitli yollara başvuruyor. Hastalığa yakalanmamak için vücut direncini arttırmaya çalışan vatandaşlar doğal beslenmeye önem verirken, uzmanlar yüksek antioksidan içeriği ile turşunun yemeklerin yanında tüketilmesini bağışıklık sistemi için öneriyor.

"Çok güzel bağışıklık sistemimizi güçlendirici etkiye sahiptir"
Besinlerin korunması amacıyla kullanılan en eski yöntemlerden olan turşunun özellikle vitamin açısından oldukça zengin olduğunu belirten Medicana Konya Hastanesi Diyetisyeni Merve Sena Nazlı, "Çünkü içerdiği meyve ve sebzelerden kaynaklı oldukça yüksek bir antioksidan içeriğe sahiptir. Antioksidan da bizim bağışıklık sistemimizi güçlendirmede oldukça önemli bir etkiye sahiptir. İçerdiği A vitamininden kaynaklı göz sağlığımızı korumaya etkilidir ve aynı zamanda çok güzel bağışıklık sistemimizi güçlendirici etkiye sahiptir. Turşu tüketimi, fermente bir ürün olduğu için bağırsaklarımızın sağlığı açısından çok önemlidir. Aynı zamanda mide asidimizi de dengeleyici etkiye sahiptir. O yüzden yemeklerimizin yanına turşu koyabiliriz. Bunları çeşitli bir şekilde, sadece tek bir sebze olmayıp yanına salatalık, havuç turşusu gibi hepsini bir araya koyabiliriz. Çünkü bağırsaklarımız ne kadar sağlıklıysa biz de o kadar sağlıklı oluyoruz. Yapılan çalışmalarda spor sonrası kas krampı yaşayan sporcularda eğer ki spor sonrasında turşu suyu tüketilirse bu krampların önemli bir ölçüde azaldığı görülmüştür. Aynı zamanda kalp sağlığımızı koruyucu etkiye de sahiptir. Ama dikkat etmemiz gereken nokta; tuz içeriğinden kaynaklı hipertansiyonu olan kişilerde turşu tüketiminin birazcık azaltılması ya da çok yüksekse tüketilmemesini ama onun dışında her bireyin mutlaka yemeklerinin yanında turşu tüketmesini önermekteyim” dedi.

“Turşu, sirkeli ürün olduğu için bağışıklık sistemini güçlendiriyor”
Konya’da baba mesleği olan turşuculuğu devam ettiren Mahmut Sami Gören (39) de, “Turşuyu biz anneden öğrendik. Şalgam suyunu da babadan öğrendik. Annemin turşusunu mahalledeki kadınlar çok beğenirdi ve mahallenin bütün bayanları anneme yaptırdıkları için o şekilde yavaş yavaş, baka baka, göre göre, anneme yardım ederdim. Turşu ve turşu suyunu yapmayı öğrendim ve şu an ticaretini yapmaktayım. Turşuyu devamlı deneme yaparak, tadına bakarak, kurarak, değişik sirkeleri kullanarak yaptım. Müşterimin hoşuna gidenlerden devam ettim. Müşterimin hoşuna gitmeyenleri bıraktım. Ben de memnunum, müşterilerim de memnun gayet” ifadelerini kullandı.
Korona virüs salgınında bağışıklık sisteminin güçlü olmasının ne kadar önemli olduğunu hatırlatan Gören, “Covid'e iyi geldiğini ben söylemiyorum, doktorlar söylüyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için şalgam ve turşunun iyi geldiğini söylüyorlar. Covid çıktığından beri hastalığa yakalanmadım Allah’a çok şükür. Şalgam ve turşu suyu içiyorum, turşu yiyorum. Vatandaşlara da öneririm, oldukça faydalı bir besin kaynağı. Kornişon salatalık, karışık turşumuz çok gidiyor. Müşterilerimizin denemelerini istiyorum. Özellikleri lahana turşumuz, siyah lahana, kırmızı lahana bunlar da gayet güzel ve yenilebilir şekilde. Yaklaşık 20’ye yakın çeşidimiz var" diye konuştu.
Turşu fiyatları ise miktarına göre 6 liradan 90 liraya kadar satışa sunuluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kılca: “Eser ve proje üretmede ilçemizi zirveye taşımakta kararlıyız”
YEREL HABERLER Kılca: “Eser ve proje üretmede ilçemizi zirveye ...
Selçuklu okul dışı öğrenme ortamlarıyla da eğitime değer katıyor
YEREL HABERLER Selçuklu okul dışı öğrenme ortamlarıyla da eğitime ...
Dr. Özgür Öz: “Erken teşhis kalp krizi riskini yüzde 80 önleyebilir”
YEREL HABERLER Dr. Özgür Öz: “Erken teşhis kalp krizi riskini yüzde ...
Beyşehir’de hekimler ve savcılar adli tıp sempozyumunda buluştu
YEREL HABERLER Beyşehir’de hekimler ve savcılar adli tıp ...
Yolda yürürken bıçaklandı
YEREL HABERLER Yolda yürürken bıçaklandı
'Kurbağa adamlar' 20 santimetrelik buzu kırıp, suya daldı
YEREL HABERLER 'Kurbağa adamlar' 20 santimetrelik buzu kırıp, suya ...
FETÖ hükümlüsü, dolabın arkasında yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ hükümlüsü, dolabın arkasında yakalandı
Başkan Altay: “Tamamlanan ana kolektör hatlarıyla altyapı güçlendi”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Tamamlanan ana kolektör hatlarıyla ...
Başkan Altay çiftçilere verilen destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti
YEREL HABERLER Başkan Altay çiftçilere verilen destekten dolayı ...
Konya'daki FETÖ çatı davasının şüphelisi dolap arkasında yakalandı
YEREL HABERLER Konya'daki FETÖ çatı davasının şüphelisi dolap ...
Konya'ya piyasaya sahte para sürmeye çalışan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Konya'ya piyasaya sahte para sürmeye çalışan 2 kişi ...
Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor
YEREL HABERLER Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor
Koronavirüsten ölen erkek hemşire, Beşiktaş formasıyla uğurlandı
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen erkek hemşire, Beşiktaş ...
Evini bastığı eski ortağının ailesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı 
YEREL HABERLER Evini bastığı eski ortağının ailesini bıçaklayan ...
Eski ortağının evini basarak 5 kişiyi yaralayan kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Eski ortağının evini basarak 5 kişiyi yaralayan kişi ...
Konya 112 Acil Servis Filosu gücünü artırdı
YEREL HABERLER Konya 112 Acil Servis Filosu gücünü artırdı
KOMEK yeni döneme 70 bin kursiyerle başladı
YEREL HABERLER KOMEK yeni döneme 70 bin kursiyerle başladı
Koronadan vefat eden sağlık çalışanına acı veda
YEREL HABERLER Koronadan vefat eden sağlık çalışanına acı veda
Meram’ın geçmişine nostaljik bir yolculuk: ‘Bizim Meram Söyleşileri’
YEREL HABERLER Meram’ın geçmişine nostaljik bir yolculuk: ‘Bizim ...
Lodos göl kıyısında buz tepeleri oluşturdu
YEREL HABERLER Lodos göl kıyısında buz tepeleri oluşturdu
Konya’da kalp krizi geçiren hastaya hava ambulansı
YEREL HABERLER Konya’da kalp krizi geçiren hastaya hava ambulansı
Bir metre kar üzerinde kara yolları çalışanına doğum günü sürprizi Kar püskürtme aracıyla karları temizleyerek yol genişletme çalışması yapan kara yolları görevlisi 1 metre yüksekliğindeki karların üzerine konan pastasındaki mumları üfleyerek yeni yaşına girdi
YEREL HABERLER Bir metre kar üzerinde kara yolları çalışanına doğum ...
Selçuklu Belediyesinden ölçü ve tartıda son beyan tarihi 28 Şubat uyarısı
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesinden ölçü ve tartıda son beyan ...
Çeşitli suçlardan 8 ilde aranan şüpheli kızının evinde yakalandı
YEREL HABERLER Çeşitli suçlardan 8 ilde aranan şüpheli kızının ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.