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Vergi kaçakçılığı yaparak devleti 105 milyon zarara uğratan 11 kişi tutuklandı

İHA

Vergi kaçakçılığı yaparak devleti 105 milyon zarara uğratan 11 kişi tutuklandı

Konya'da sahte fatura düzenlemek suretiyle vergi kaçaklığı yaparak devleti 105 milyon lira zarara uğrattıkları gerekçesiyle haklarında toplam 83 yıl hapis cezası verilen 11 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak ceza evine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, sahte fatura düzenlemek suretiyle vergi kaçakçılığı yaparak devleti 105 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilen aynı zaman çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma, örgüt propagandası yapma, parada sahtecilik, 5607 sayılı kanuna muhalefet, tefecilik ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından haklarında 83 yıl hapis cezası verilen 11 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Meram Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyedeki işlemlerinin ardından ceza evine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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