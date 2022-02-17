Atmatıkla geri dönüşüm projesiyle kazandığı puanlarla ekmek aldı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesinin geri dönüşebilen atıkların ekonomiye kazandırılması ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması amacıyla başlatmış olduğu Atmatıkla isimli ödüllü geri dönüşüm projesi kapsamında ödüller teslim edilmeye devam ediyor.

Proje kapsamında uygulamayı babasının telefonuna indiren, geri dönüşebilen atıkları belediye görevlilerine teslim ederek puanları toplayan ilkokul 2. sınıf öğrencisi Ali Eren Aslan, biriktirdiği puanlarla Belediye Halk Ekmek satış noktasından ekmek almaya hak kazandı. 2021 yılı Eylül ayında başlayan Atmatıkla Projesi kapsamında; uygulamayı cep telefonlarına indirip, geri dönüşebilen atıklarını belediye görevlilerine teslim eden vatandaşlar puan ve bu puanlarla da ödül kazanmaya devam ediyor. Atıklarını teslim eden vatandaşlar, atıkların ağırlıklarına ve malzeme cinsine göre puanlarını kazanıyor. Vatandaşlar puanlarına göre futbol topu, saç kurutma makinesi, ütü, tablet, çocuk scooteri, bisiklet, belediye sosyal tesislerinden indirimli yararlanma, belediye halk ekmek fabrikasından ücretsiz ekmek alabilme gibi ödülleri kazanabiliyor.

Tarık Buğra İlkokul 2. sınıf Öğrencisi Ali Eren Aslan, 5 litre bitkisel atık yağ ve 5 kilo atık pil biriktirerek Atmatıkla mobil uygulaması ile bildirimde bulunarak belediye ekiplerine atıklarını teslim etti. Vermiş olduğu bu atıkların karşılığı olarak 2 bin puan toplayan Aslan, Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne gelerek almış olduğu puanlar karşılığında 20 ekmek fişi ödülü kazandı. Atmatıkla Projesi kapsamında 20 ekmek ödülü kazanan Ali Eren Aslan kazanmış olduğu puanlarla ekmek almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, atıkları toplamaya devam edip top almak istediğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.