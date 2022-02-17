Otomobilin çarptığı kişi öldü

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Mehmet Demirayak (52), yaşamını yitirdi. Kazada sürücü Emre Yılmaz da yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında SeydişehirAntalya karayolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Emre Yılmaz yönetimindeki 07 BTU 53 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Demirayak'a çarptı. Demirayak, çarpmanın şiddetiyle kaza yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Emre Yılmaz da yaralandı. Yaralı Yılmaz, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Demirayak'ın cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN
2022-02-17 21:13:29
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