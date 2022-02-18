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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu’da gençler kış etkinliğinde buluştu

İHA

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin düzenlediği Kış Etkinliği'ne yoğun ilgi gösterdi.

Selçuklu’da gençler kış etkinliğinde buluştu

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin düzenlediği Kış Etkinliği'ne yoğun ilgi gösterdi.
Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Etkinliği yoğun ilgi gördü. Selçuklu Belediyesi’nin Bosna Hersek Mahallesinde düzenlediği Kış Etkinliği festivaline binlerce genç katıldı. Etkinlikte canlı performans ile öğrenciler şarkılar eşliğinde eğlendi. Gençlere etkinlik boyunca çay, sahlep, kestane ve patlamış mısır ikramında bulunuldu. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, etkinliğe katılarak gençlerle bir araya geldi. Başkan Pekyatırmacı, gençlerle sohbet ederek taleplerini de dinledi. Başkan Pekyatırmacı, gençlere verdiği gençlik uygulaması müjdesiyle de soğuk kış akşamında gençlerin içini ısıttı.

“Gençlerle buluşmaktan memnunuz”
Normale dönüş ile birlikte etkinliklerin daha da artacağını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Uzun zamandır böyle programlar yapamıyoruz ama artık süreç normale dönüyor. Bizler sizlerle böyle programlarda buluşmak istiyoruz. Sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Gençler bizim ümidimiz gençler için her zaman her yerde belediye olarak hazırız. Bu etkinliği düzenledikleri için Gençlik Meclisimize ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Talha Bayrakçı Gençlik Merkezimiz 7/24 sizin hizmetinizde. İnşallah önümüzdeki günlerde Gençlik Merkezimizin arkasında bulunan yeni nesil şehir kütüphanemizi de yakın zamanda faaliyete geçireceğiz ve çok daha kapsamlı bir şekilde inşallah sizlere hizmet ediyor olacağız. Burada da yine Gençlik Meclisimiz mutlaka organizasyonlarıyla sizlerle birlikte olacaklar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gençlik meclisimiz bizim için güzel bir program hazırladı. Burada sanatçı arkadaşlarımız hem güzel müzikler icra edecekler hem de sizin içinizi ısıtacaklar” dedi.

Başkan Pekyatırmacı’dan gençlere uygulama müjdesi
Gençlere verilen önemi yeni hazırlanan uygulama ile gösterdiklerini belirten Başkan Pekyatırmacı, “Bu kadar genci burada bulmuşken sizlere müjde vereceğim; Genç olmak Selçuklu’da güzel diyoruz ve Selçuklu Gençlik Mobil uygulamasını başlatıyoruz. Bu uygulama ile pek çok avantajı bir arada sizlere sunmuş olacağız. Mobil uygulamayı indirdiğiniz zaman ne gibi avantajları elde edeceğinizi açıklamak istiyorum; Uygulamayı indirdikten sonra kayıt olarak uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulamayı kullanmaya başladıktan sonra elde edeceğimiz avantajlar var. Birinci avantajınız Konya Tropikal Kelebek Bahçesine giriş ücretiniz bizden. İkinci avantajınız Selçuklu Belediyesi’nin tüm sosyal tesislerinden faydalanacağınız zaman ücretin yüzde ellisini biz ödüyoruz. Üçüncü olarak bu uygulamayı kullanmaya başladığınız zaman Selçuklu Belediyesi’nin şu anda yürüttüğü şehrimi tanıyorum programına hepiniz dahil oluyorsunuz. Bir gün boyunca Konya’yı bizimle birlikte gezeceksiniz. Dördüncü avantajınız Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen özel konserlerin her birine çekilişle bilet ücreti bizden olmak üzere 5 gencimizi davet edeceğiz. Tabi size sürprizlerimiz bitmeyecek. Uygulamayı kullanmaya başladığınız anda en seveceğiniz avantajlar. Bunun yanında program içerisinde çeşitli organizasyonlar olacak. Bu organizasyonlara katıldığınız anda sizlere puan vereceğiz ve bu puanlarla yeni avantajlar elde edeceksiniz. Anlaşmalı olduğumuz özel firmalardan da özel indirimleri kazanma imkanınız olacak. Etkinliğimize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Pekyatırmacı daha sonra gençlerin arasına girerek gençlerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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