68 ülkeye ihracat yapıyor, e-ihracatla dünya pazarlarına daha kolay ulaşıyor

Ürettiği güneş panelleri ve fabrika otomasyon sistemlerini dünyanın 68 ülkesine ihraç eden Endüstriyel Elektrik, B2B ihracat platformu TurkishExporter ile ürünlerini dünya pazarlarına daha kolay sunuyor.

TurkishExporter’la gücüne güç katan firma, 1988’de 3 kişi ile 60 metrekare dükkanda başladığı ticari hayatına, bugün 250 kişi ile 32 bin metrekare alanda devam ediyor. Firma, ürettiği güneş panellerini ve fabrika otomasyon sistemlerini dünyanın 68 ülkesine ihraç ediyor, TurkishExporter ile dünyanın her noktasına daha kolay sunuyor. Endüstriyel Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tarhan, 1976’da elektrikçi çırağı olarak başladığı çalışma hayatında, 1988’de Endüstriyel Elektrik’i kurduklarını belirterek, “Bugün 20 bin metrekare açık alan, 12 bin metrekare kapalı alanda 250 çalışanımızla beraber devam ediyoruz. 1988’den bu yana sanayi tesislerinde endüstriyel otomasyon sistemleri yapıyoruz. Ağırlıkla un ve yem fabrikalarında çalışıyoruz. Bilgisayar kontrollü komple fabrikalar kuruyoruz. Bir de ikinci bir fabrikamız var, güneş panelleri üretiyoruz. Güneş santralleri kuruyoruz. Bu ikisi de önemli hale geldi çünkü gıda üretiminde enerji ihtiyaç. Güneşi elektriğe çevirip, bunu da üretimde kullanıyoruz” dedi.



“Eihracatın önemi çok artacak”

Şu an 68 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Tarhan, ihracat yapmanın önemini “Aileye giren para gibidir” ifadeleriyle vurgulayarak, “İhracat şudur; içerideki satışlarla birbirimizde para dolaşır. Bizim anlayışımıza göre ihracat dışarıdan aileye giren para gibidir. Ailenin içine para konuyorsa, bence artı değer budur. İthalatın önünü kesmek birinci önceliğimiz. Ardından da içeride kazandığımız tecrübeyle dışarıda iş yapıp Türkiye’ye döviz getirmek...” şeklinde konuştu.

Tarhan eihracatla ilgili olarak ise “Eihracatın önemi çok artacak. Afrika’ya git gel 4 gün kaybediyorsun ama bir saatlik bir görüşmeyle bunu çözebiliyorsun” ifadelerini kullandı. 1993’ten bu yana ihracat yaptıklarını anlatan Tarhan, bugün Afrika ağırlık olarak dünyanın 68 ülkesine ihracat yapmaya devam ettiklerini kaydederek şöyle devam etti: “İhracata 1993’te başladık. İlk Arnavutluk’ta bir iş aldık. Sonra 1994’de Suriye’ye ihracata başladık. Sonra Türki Cumhuriyetlere açıldık. Sonra Rusya, Balkanlar, Kuzey Afrika’ya açıldık. 2010’dan sonra da Afrika’nın aşağısına inmeye başladık. Şu an Afrika ağırlıklı olmak üzere çalışıyoruz.”

