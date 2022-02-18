Yolun karşısına geçerken hafif ticari araç çarptı; geriye ayakkabıları kaldı

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Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Seyit Ali İ. (82), yaşamını yitirdi. Seyit Ali İ.´nin lastik ayakkabılarının yola savrulduğu görüldü.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Meram ilçesi Turgutreis Mahallesi Karaman Caddesi Altıyol Köprüsü girişinde meydana geldi. E.U. yönetimindeki 42 ES 932 plakalı hafif ticari araç, yolun karşına geçmeye çalışan Seyit Ali İ.'ye çarptı. Kazada Seyit Ali İ. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın Seyit Ali İ. yaşamını yitirdi.

Sürücü E.U. gözaltına alınırken, Seyit Ali İ.'nin lastik ayakkabılarının yola savrulduğu görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-02-18 15:40:32



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