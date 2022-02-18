“Haydi Bil Bakalım” yarışması Konya finalleri büyük heyecana sahne oluyor

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla şehir genelindeki ortaokullara yönelik gerçekleştirilen “Haydi Bil Bakalım” adlı bilgi yarışmasının Konya elemeleri büyük heyecana sahne oluyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında düzenlediği “Haydi Bil Bakalım” bilgi yarışmasının Konya elemeleri devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’ndeki elemelere 31 ilçedeki ortaokullar katılırken ilçelerinde birinci olarak Konya il finallerinde yarışmaya hak kazanan okullar, bir üst tura çıkabilmek için bütün hünerlerini sergiliyor. Büyük heyecana sahne olan il elemelerinde kendi aralarında yeniden yarışan ilçe birincileri, bilgi yarışmasının Mayıs ayında yapılacak büyük finalinde bu kez Konya birincisi olabilmek için mücadele verecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla gerçekleştirilen organizasyonda, Konya elemeleri için ilçelerden merkeze gelen öğrenciler, şehrin tarihi ve turistik mekanlarını da gezme imkanı buluyor.

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