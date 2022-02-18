5 çocuğunun annesini öldüren şüpheli adliyede (2)

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TUTUKLANDI

Konya'da dini nikahlı olduğu, 1,5 aydır ayrı yaşadığı, 5 çocuğunun annesi Güler Gül'ü (38) tabancayla vurarak öldüren Serdar Özgün (39), sevk edildiği Nöbetçi Sulha Ceza Hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Olay sırasında yanında olan arkadaşı İbrahim Y. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-02-18 16:39:11



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