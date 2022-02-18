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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konuşmak için gittiği karısını öldüren zanlı tutuklandı

İHA

Konuşmak için gittiği karısını öldüren zanlı tutuklandı

Konya'da konuşmak için gittiği dini nikahlı eşini çıkan tartışma sonrası tabancayla vurarak öldüren zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Olay, 16 Şubat Çarşamba günü saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güler Gül (38) dini nikahlı eşi olduğu öğrenilen Serdar Ö. (41) ile yaklaşık iki ay önce tartışmanın ardından 5 çocuğunu alarak annesinin evine gitti. Serdar Ö. de Çarşamba günü akşam saatlerinde konuşmak için yanına arkadaşı İ.Y'yi alarak Güler Gül'ün bulunduğu kayınvalidesinin evine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışma sonrası Serdar Ö, yanında bulunan tabancayla evin balkonundaki Güler Gül'e ateş etti. Güler Gül, tabancadan çıkan kurşunla boynundan yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Güler Gül yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güler Gül'ün cenazesi Karatay ilçesi Atabey Mezarlığı'nda defnedildi.

Zanlı kısa sürede saklandığı evde yakalandı
Olay sonrası kaçan şüpheli Serdar Ö'yü yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüpheli ve yanında bulunan arkadaşının Karatay ilçesinde bir evde saklandığı belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından adrese yapılan baskında zanlı Serdar Ö. ile arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısı Serdar Ö. ve arkadaşı İ.Y, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı Serdar Ö, "Kasten öldürme" suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.Y, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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