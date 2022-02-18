Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Kasımpaşa: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Konyaspor, Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarsı ev sahibi ekibin 21’lik üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Kasımpaşa’da sağ kanattan yapılan orta savunmadan sekerek ceza sahası sol çizgisine sekti. Burada topu takip eden Umut’un ön direğe yerden çıkardığı pasa Ben Ouannes dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 01

14. dakikada Konyaspor’da Adil ceza sahasında kalecisine verdiği pas kısa düştü. Pozisyonu takip eden Umut topu kaleye göndermek istedi fakat kaleci Sehic gole engel oldu.

16. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında kale önüne yapılan ortaya Umut dokundu, kaleci Sehic köşeye giden topu son anda çelmeyi başardı.

25. dakikada Guilherme’nin sağ kanattan kullandığı kornerde top savunmadan sekti ve bu topa Abdülkerim röveşata denedi. Arka direğe giden topu Adil kafa vuruşunu yaptı ama top az farkla auta çıktı.

28. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Ahmed Hassan topu ceza sahası sağ çaprazından savunma arkasına sarkan Amilton’a gönderdi. Bu oyuncunun kaleci Ertuğrul’dan kurtulup boş kaleye gönderdiği top filelerle buluştu. 11

40. dakikada Ahmed Hassan’ın sağ kanattan ön direğe yaptığı ortaya Rahmanovic kaleciden önce kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 21

43. dakikada Konyaspor’un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Abdülkerim’in kafa vuruşu uzak direğin yanından dışarıya gitti.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Hakan Karabalcık xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Adil xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Hadziahmetovic xx, Soner xx, Amilton xx, Rahmanovic xx, Bytyqi xx, Ahmed Hassan xx

Yedekler: Eray, Cikalleshi, Çekiçi, Barış, Musa, Oğulcan, Mpoku, Alberk, Michalak, Ekrem

Teknik Sorumlu: Osman Demir

Kasımpaşa: Ertuğrul x, Hadergjonaj xx, Donk xx, Spajic xx, Eren xx, Doğucan xx, Fall xx, Aabid xx, Eysseric xx, Ben Ouannes xx, Umut xx

Yedekler: Harun, Travnik, Hajradinovic, Tarkan, Ahmet, Brecka, Feyzi, Tunay, Muleka, Mabil

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Ben Ouannes (dk. 7) (Kasımpaşa), Amilton (dk. 28), Rahmanovic (dk. 40) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Abdülkerim, Osman Demir (Teknik Sorumlu) (Konyaspor)

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