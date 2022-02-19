Konya- Antalya yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor

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Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYAAntalya karayolu Alacabel Mevkiinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle TIR'ların geçişine izin verilmiyor.

Seydişehir Antalya kara yolunda, saat 21.00 sıralarında başlayan ve etkisini arttıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımın aksamasına neden oluyor. trafik ekiplerince, Marangozlar Kavşağı'nda TIR´ların geçişine izin verilmiyor. Özellikle 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde Karayolu ekipleri yolu trafiğe açık tutabilmek için aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN

2022-02-19 00:45:13



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