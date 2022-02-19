Tur otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var (1)

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Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYA´da tur otobüsü şarampole devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Kaza, saat 08.30 sıralarında KonyaAksaray kara yolu 50´nci kilometresinde meydana geldi. Aksaray yönüne giden tur otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ

2022-02-19 09:19:00



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