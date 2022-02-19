Konya'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 yaralı (2)- Yeniden

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYA'da yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsü şarampole devrildi. Kazada, 5 kişi öldü, 26 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında KonyaAksaray kara yolunun 50´nci kilometresinde meydana geldi. İzmir'den Kapadokya'ya giden, henüz sürücüsü belirlenemeyen 48 J 8149 plakalı tur otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ile AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Otobüste, 2 şoför, 1 rehber ve 44 yolcunun bulunduğu belirtilirken, ölen ve yaralananların kimlik tespitinin sürdüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ
2022-02-19 10:17:33
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