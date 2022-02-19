Konya'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 yaralı (2)- Yeniden



Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYA'da yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsü şarampole devrildi. Kazada, 5 kişi öldü, 26 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında KonyaAksaray kara yolunun 50´nci kilometresinde meydana geldi. İzmir'den Kapadokya'ya giden, henüz sürücüsü belirlenemeyen 48 J 8149 plakalı tur otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ile AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Otobüste, 2 şoför, 1 rehber ve 44 yolcunun bulunduğu belirtilirken, ölen ve yaralananların kimlik tespitinin sürdüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ

2022-02-19 10:17:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.