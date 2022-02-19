'Sen kızsın yapamazsın' dedikleri kick boksta Türkiye şampiyonu oldu



Duygu KARAKOÇ/KONYA, (DHA)KONYA'da 4 yıl önce kick boksa ilk başladığında 'sen kızsın yapamazsın' tepkisiyle karşılaşan Neris Zeynep Karadağ (17), geçen ay düzenlenen turnuvada 'Türkiye Şampiyonu' oldu. Kick boksa başlamaya babasıyla televizyonda izlediği müsabaka sonrası karar verdiğini söyleyen Karadağ, '''Sen kız çocuğusun yapamazsın' diyenler oldu. Şimdi şampiyonum" dedi.

Açık Öğretim Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Neris Zeynep Karadağ, 4 yıl önce 13 yaşındayken babası Nizamettin Karadağ ile televizyonda izlediği kick boks müsabakası sonrası bu spora merak saldı. Karadağ, Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü'ne kayıt yaptırarak kick boksa başladı. İlk zamanlar çevresindekilerin `sen kızsın yapamazsın' tepkisiyle karşılaşan Neris Zeynep, 1927 Ocak tarihleri arasında Ordu'da yapılan Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda şampiyon oldu.

'AİLEMİN DESTEĞİ İYİ HİSSETTİRDİ'

Maçları izlerken hoşuna gittiğini belirten Nergis Zeynep Karadağ, ''Spora ilgim ilk olarak babamla geceleri izlediğim kick boks maçlarından etkilenerek başladı. Maçları izleyerek benim de bu sporu seveceğimi, yapabileceğimi düşündüm. 'Ben neden bu sporu yapmıyorum?' dedim. Ailemin sevinci, bir şey başardığımı görmesi beni daha çok mutlu etti. Onların desteği, takım arkadaşlarımın ve antrenörlerimin desteği bana iyi hissettirdi. Bir şeyleri başardıkça insanların da benimle mutlu olması, beni çok mutlu etti. İlk spora başlayacağım zaman, 'Kadına uygun bir spor değil', 'Sen kız çocuğusun yapamazsın' diyenler oldu. Bu şekilde başladığım sporda şimdi şampiyonum" diye konuştu.

Spora başlarken bir amacının da 'kendini savunmak' olduğunu belirten Karadağ, ''Bu spora başlarken biraz daha küçüktüm. O zamanlar kadına yönelik şiddeti ve psikolojik baskıların da olduğunu gördüm. Bu spor hoşuma da gitmişti. Hem kendimi korumak hem de hoşuma giden bir sporu yapmak istedim. Şu an mayıs ayında dünya kupası var. Önümüzdeki maçta da puanımı alacağım. Son olarak temmuz ayında Konya'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası maçında da puanımı alıp, inşallah milli takıma gideceğim" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Neris Zeynep Karadağ'ın antrenmanın detay

Karadağ röp.

Genel ve detay DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Duygu KARAKOÇ

2022-02-19 14:59:33



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