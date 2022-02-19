Konya’da bıçaklanmış vaziyette bulunan kişi hayatını kaybetti

Konya’da yerde baygın yattığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri tarafından alkollü ve karnından bıçaklanmış vaziyette bulunan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sahibiata Mahallesi Şirinhanım Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bir kişinin baygın halde yerde yattığı ihbarı üzerine olay yerine mahalle bekçisi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri yerde yatan Mehmet Binbirdağ’ı kontrol ettiği sırada karnından yaralı olduğunu belirledi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından alkollü ve ağır yaralı vaziyetteki Binbirdağ ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Binbirdağ, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.