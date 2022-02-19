Konya'da tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 24 yaralı (6)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



17 KİŞİ TABURCU OLDU

Konya'da, tur otobüsü kazasında yaralanan 41 kişiden 17'si, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kazada yaşamını yitiren, tarih bölümü mezunu ve kick boks sporcusu Nazan Uysal'ın cenazesi de otopsinin ardından defnedilmek üzere İzmir'e gönderildi. Yasemin Özkan'ın cenazesinin de ailesine teslim edileceği belirtilirken, Özkan'dan geri aynı kazada yaralanan eşi Erman Özkan ve arkadaşları Yahya- Serap Arslan çifti ile çektirdikleri fotoğraf kaldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ

2022-02-19 17:20:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.