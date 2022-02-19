Tur otobüsü kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Konya’da tur otobüsünün buzlanma ve tipi nedeniyle şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde meydana gelen kazada KonyaAksaray Karayolunun 47. kilometresinde İzmir’den Kapadokya’ya gezi için gidenleri taşıyan Metin Ç. (49) idaresindeki 48 J 8148 plakalı Mercedes marka tur otobüsü tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2’si şoför, 45 yolcu olmak üzere 47 kişinin bulunduğu otobüste 6 kişi hayatını kaybederken, 41 kişi yaralandı. Olay yerinde hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi otopsi ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi. Yasemin Özkan'ın cenazesi İzmir'e, Büşra Nur Kaçan ve Mehmet Alçık'ın cenazesi Manisa'ya gönderildi. Mustafa Karakan'ın cenazesinin gece Ankara'ya götürüleceği, Aslıhan Akdoğan'ın cenazesinin ise gün içerisinde ailesi tarafından teslim alınarak Manisa'ya götürüldüğü öğrenildi.

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