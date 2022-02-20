Konya'da tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 24 yaralı (7)

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CENAZELER GÖNDERİLDİ

Konya'da, tur otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitirenlerden 2 kişinin daha cenazeleri gönderildi. Mehmek Alçık ile Büşra Nur Kaçan'ın cenazesi Manisa'ya götürüldü. Kalan 2 cenazeden Aslıhan Akdoğan'ın cenazesinin İzmir'e, Mustafa Karakan'ın da Ankara'ya gece gönderileceği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya DHA

2022-02-20 00:26:47



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