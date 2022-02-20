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AK Parti Selçuklu Kadın Kolları seçim stratejisini belirledi

İHA

AK Parti Selçuklu Kadın Kolları seçim stratejisini belirledi

AK Parti Selçuklu İlçe Kadın Kolları yönetim ve mahalle başkanları toplantısı gerçekleştirildi.
AK Parti Selçuklu İlçe Kadın Kolları yönetimi ve mahalle başkanları, Selçuklu İlçe Teşkilatı’nda bir araya geldi. 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi kadın kollarının teşkilat yapılanmasının etraflıca ele alındığı toplantıya AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer’in yanı sıra Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ana Kademe Teşkilatlanma Birim Başkanı Hakan Yıldırım ve Selçuklu Kadın Kolları Başkanı Özlem Yılmaz katıldı. Toplantının açılışında ilk sözü alan AK Parti Selçuklu Kadın Kolları Bakanı Özlem Yılmaz, “Selçuklu Kadın Teşkilatı olarak kısa süre içerisinde saha çalışmalarına başlayacak, ziyaretler gerçekleştireceğiz. Bu doğrultuda ekibimizi genişletmek için çalışıyoruz. Amacımız sahada bizimle birlikte çalışabilecek gönüllü arkadaşlarımızı ekibimize dahil etmek ve genç bir ekip oluşturmak suretiyle mahallerde aktif olarak çalışmak” dedi.

“2023 yeni bir zafer yılı olacak”
AK Parti Selçuklu Teşkilatı'nın bugüne kadar büyük başarılara imza attığını ifade eden AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, "Bugün burada kadın kollarımız ve mahalle başkanlarımızla birlikteyiz. Pandemi süreci, zorlu kış şartları derken teşkilat faaliyetlerimizi belli çerçevelerle götürmüştük. Kapanma süreçleri dışında kadın kollarımız hep aktif bir şekilde çalıştılar, hiç boş kalmadılar. Teşkilatımızın en önemli kademesi sizlersiniz. Ana kademe olsun gençlik kolları olsun daha çok idari faaliyetlerde bulunuyoruz ama asıl sahada olan, vatandaşla iç içe olan onların isteklerini bize ileten, en aktif olan kadın kollarımızdır. İnşallah önümüzdeki dönemi de nasıl yürütebiliriz birlikte planlayacağız. Biz; ana kadememizden, gençlik ve kadın kollarımızdan, belediye başkanımıza, meclis üyelerimize her zaman geleneği olmuş bir teşkilatız. Birlik ve beraberliğimizi en yukarıda tutarak, birbirimizi anlayarak, birbirimizle yardımlaşarak hizmeti en iyi şekilde nasıl yaparız arayan bir teşkilatız. Bunu daha da pekiştirerek ve daha da koordineli olarak önümüzdeki 1 sene teşkilat faaliyetlerini en üst seviyeye çekmeyi arzu ediyoruz. Önümüzdeki 1 sene diyoruz çünkü 2023 seçimine adım adım yaklaşıyoruz. Aslında 2023 bir seçimden çok daha fazla anlam içeriyor. Çünkü Türkiye'nin geleceğini, bundan sonraki gençlerimizin geleceğini belirleyecek çok kritik bir eşik. Dolayısıyla bu önümüzdeki süreci hep birlikte en doğru ve en iyi şekilde değerlendirmek, teşkilat faaliyetlerimizi de en doğru şekilde planlamak mecburiyetindeyiz. Öncelikli olarak bu dönem bizlerde ana kademe ve kadın kollarımızla beraber teşkilat faaliyetlerini daha mahalle merkezli yapmaya arzu ediyoruz. Selçuklu Belediye başkanımıza ne zaman ihtiyaç duysak hep bizimle ve yanımızda, her türlü maddi ve manevi desteğini bizden esirgemez. Buradaki her birimiz Selçuklu ilçe başkanının, belediye başkanının daha da ziyade Cumhurbaşkanımızın bir vekili olarak sahada vatandaşlarımızla iletişim kurması gerekecek. Bizim sahadaki gezilerimizde hep birlikteyiz ama ev ziyaretlerinde tek başımıza kapı çalmamız kolay oluyor. Burada kadın kollarımız devreye girecek. Niyetimiz, gayemiz mümkün olduğunca her kapıyı çalmak ve vatandaşlarımızın halini hatırını sormak. Bu anlamda kuvvetli mahalle teşkilatlanmaları yapacağız inşallah. Mahallede ki çalışmalarımızı hep birlikte aktif ve yoğun olarak yürüteceğiz. İnşallah bu emekler bu gayretler neticesinde de 2023'te ki bu ülkenin bekası için büyük bir zaferle inşallah vatandaşlarımızın da desteği ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize gayretleriniz ve emekleriniz için bir kere daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

“Selçuklu teşkilatımız örnek çalışmalara imza atıyor”
AK Parti döneminde Türkiye’nin geçmiş 80 yılından daha fazla hizmet aldığını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Türkiye’de zor zamanlar yaşıyoruz. Türkiye’de kolay bir zaman hiçbir zaman olmayacak. 20 yıllık AK Parti iktidarı ile devletimiz de milletimiz de kendi kendini yönetebilen, bağımsız bir ülke haline geldik. Tabi biz güçlendikçe bizimle olan mücadele de artıyor. Türkiye’ye karşı hem içeriden hem de dışarıdan müdahalelerde bulunuluyor. Onun için biz her zaman sağlam durmak zorundayız. Her zaman güçlü ve iradeli olmalıyız. Bu anlamda AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatımıza, kadın kollarımıza teşekkür ediyorum. Hakikaten sanki yarın seçim olacakmış gibi çalışıyorlar. Bunu 2023 seçimlerinde daha güçlü bir şekilde hissettirmemiz gerekiyor. Selçuklu teşkilatı olarak örnek çalışmalara imza atıyoruz. Önümüzdeki süreçte örnek çalışmalarımızı aktif şekilde devam ettireceğiz. Biz hedef belirlerken kendimize herhangi bir şekilde limit koymuyoruz. Selçuklu’da oturan bütün hemşehrilerimiz bizim hedef kitlemiz. Herkese ulaşmak durumundayız. Belediyecilik faaliyetlerinde ayrım yapmadan çalışıyorsak ve herkese ulaşabiliyorsak parti olarak da herkese ulaşabilmemiz lazım. AK Parti’nin bir alternatifi yok. Biz hem en güçlü siyasi partiyiz hem de vatandaşlara birebir sorulduğu zaman tek güvenilen parti AK Parti’dir. Bugün yapılan hizmetlere bakınca Cumhuriyet tarihinden bugüne yapılan hizmetlerle son yirmi yılda yapılan hizmetleri kıyaslamamız mümkün değil. İnsanların hayal edemeyeceği hizmetleri AK Parti bugün gerçekleştirdi” şeklinde konuştu.

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