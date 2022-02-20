Başkan Altay: “Konya yeni bir yeşil ve sosyal alana daha kavuşuyor”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, arsası Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen, TOKİ tarafından yapımında sona yaklaşılan Konya Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Konya’ya kazandırılacak Millet Bahçesi inşaatında sona yaklaşıldı. Arsası Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen Millet Bahçesi inşaatında incelemelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin en güzel Millet Bahçelerinden birinin Konya’ya kazandırılması için çok yoğun şekilde mesai harcadıklarını dile getirdi. Tamamlandığında Konya’nın yeni bir spor, dinlenme, yeşil ve sosyal alana daha kavuşacağını kaydeden Başkan Altay, “108 bin metrekarelik eski stadyum alanında çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın istifade edebileceği yeni bir cazibe merkezi oluşturuyoruz. Bu güzel projeyi bizlere armağan eden başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

45 bin metrekarelik bölümü çim alan olacak Konya Millet Bahçesi; yürüyüş yolları, basketbol sahaları, tenis kortları, kafeteryası, restoranı ve Millet Kütüphanesi ile Konya için önemli bir kazanım olacak.

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