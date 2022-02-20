Kapsül Teknoloji Platformu’ndan “Hayallerine Start Ver” etkinliği

Milli Teknoloji Hamlesine katkı sunmak ve Konya’yı bir teknoloji üssü haline getirmek amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Kapsül Teknoloji Platformu tarafından “Hayallerine Start Ver” etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte Kapsül Teknoloji Platformu paydaşlarından ASELSAN Konya ve İnnoPark yetkilileri gençlerle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu, Zindankale Yerleşkesi’ne geçtikten sonra ilk programını gerçekleştirdi. Tantavi Kültür Merkezi’ndeki “Hayallerine Start Ver” etkinliğine Kapsül Teknoloji Platformu paydaşlarından ASELSAN Konya ve İnnoPark ekibinin yanı sıra Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Alper Oral da katıldı.

Programda söz alan ASELSAN Konya Mühendislik Direktörü Serkan Güvey, heyecanlı, dinamik ve genç bir toplulukla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Konuşmasında gençlere önemli tavsiyelerde bulunan Güvey, Kapsül Teknoloji Platformu ile yapılan işbirliği sayesinde ASELSAN Konya’ya açılacak yolda gençlerin kendini geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.

İnnoPark Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Botsalı da inovasyon ve girişimcilik kavramlarını açıklayarak gençlerin formal eğitimin yanı sıra informal eğitimle de gelişimlerine katkıda bulunmalarının altını çizerken Kapsül Teknoloji Platformu ve İnnoPark işbirliğinin gençlerin yolunu açmak için bir niyet birliği olduğunu söyledi. Programda ayrıca Kapsül Teknoloji Platformu Koordinatörü Mehmet Ali Tulukcu da platformun işleyişi, takımların çalışma planı, laboratuvar ve ArGe faaliyetlerinden bahsetti.



Kapsül Teknoloji Platformu

Türkiye’nin belediye destekli ilk teknoloji platformu olan Kapsül Teknoloji Platformu, öğrencilerden oluşan takımların yer aldığı, TEKNOFEST başta olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok yarışmaya katılmaya yönelik çalışmalar yürütüyor. Kapsül Teknoloji Platformu, 2022 yılında toplam 100 takıma destek verecek. Bu takımlardan 70’inin açıklanmasının ardından diğer 30 takım ise TEKNOFEST ön eleme sürecinin ardından yeniden açılacak başvurular arasından seçilecek. Platform, seçilen takımlar için mentör, eğitim, malzeme, ofis imkanı desteğinde bulunuyor.

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