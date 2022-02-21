Kulu'da yerli aşı Turkovac uygulanmaya başlandı

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

Konya'nın Kulu İlçe Devlet Hastanesinde Covid19 yerli aşısı Turkovac talep eden vatandaşlara uygulanmaya başlandı.

Edinilen bilgiye göre, yerli ve milli Covid19 aşısı Turkovac Kulu İlçe Devlet Hastanesine ulaştı. Talep eden vatandaşlara Turkovac aşıları randevulu olarak uygulanacak. Hastane yetkilileri, aşı olmak isteyen vatandaşların 182 Nolu Sağlık Bakanlığı hattından randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerini, randevusuz aşı talebinin kabul edilmeyeceğini belirtti. Turkovac yerli aşı için randevu taleplerinde yoğunluğun da olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.