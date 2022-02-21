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Kulu'da yerli aşı Turkovac uygulanmaya başlandı

İHA

Kulu'da yerli aşı Turkovac uygulanmaya başlandı

Konya'nın Kulu İlçe Devlet Hastanesinde Covid19 yerli aşısı Turkovac talep eden vatandaşlara uygulanmaya başlandı.
Edinilen bilgiye göre, yerli ve milli Covid19 aşısı Turkovac Kulu İlçe Devlet Hastanesine ulaştı. Talep eden vatandaşlara Turkovac aşıları randevulu olarak uygulanacak. Hastane yetkilileri, aşı olmak isteyen vatandaşların 182 Nolu Sağlık Bakanlığı hattından randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerini, randevusuz aşı talebinin kabul edilmeyeceğini belirtti. Turkovac yerli aşı için randevu taleplerinde yoğunluğun da olduğu kaydedildi.

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