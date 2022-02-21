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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay’da “Aile - Eğitimci Buluşmaları” başladı

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Karatay Kent Konseyi ve Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliğiyle düzenlenen "AileEğitimci Buluşmaları" seminerleri başladı.

Karatay’da “Aile - Eğitimci Buluşmaları” başladı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Karatay Kent Konseyi ve Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliğiyle düzenlenen “AileEğitimci Buluşmaları” seminerleri başladı.
Aziziye Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği buluşmaların ilkinde Doç. Dr. Bengü Türkoğlu, katılımcılara “Mutlu ve Başarılı Çocuklar Yetiştirmek” konu başlığı altında bilgi birikim ve paylaşımlarını anne ve babalara aktardı. Programa, Karatay Belediyesi Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan, Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit ve Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu’nun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

“Sadece eleştirmek veya dışlamak yerine gençleri anlayarak sorun çözebiliriz”
Karatay Belediyesi Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan, Doç. Dr. Bengü Türkoğlu’nun sunumundan önce yaptığı konuşmada “AileEğitimci Buluşmaları”nı hayata geçirmedeki amaçlarından söz etti. Abdurrahim Arslan, “Kent Konseyi olarak bizlerin de önceliği, teknolojinin büyük bir hız kazandığı bu çağda gençliğimiz. Bu hız çağında ebeveynler olarak geride kalmamak adına bu eğitimleri çok önemsiyoruz. ‘Bu gençliğin hali ne olacak, gençlik bozuldu veya gençlerde bir yozlaşma var’ eleştirilerini yöneltiyoruz ama bu gençlerimiz bizim devrimizde yaşıyor. Aslında şikayet veya eleştiri yerine onları anlamaya ve varsa eksiklikleri, yanlışlıkları düzeltmeye yönelmeliyiz. Bu konuda eğitim çağındaki gençlerimize yönelik pek çok çalışma yürütüyoruz. Bu programlarımızda gençlerimiz de ailelerinden şikayetçi olduklarını, kendilerini anlamadıklarını bizlere iletiyorlar. Dolayısıyla bu programların bu manada faydalı olacağına inanıyorum. Sizler de ilgi gösterdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

“Sıkı bağlar çocuklarımızı daha mutlu yapar”
Abdurrahim Arslan’ın konuşmasının ardından Doç. Dr. Bengü Türkoğlu, “Mutlu ve Başarılı Çocuklar Yetiştirmek” konu başlığı altında anne ve babaların çocuklarını yetiştirirken dikkat edeceği hususlar hakkında konuştu. Çocukların anne ve babasından koşulsuz bir sevgiye ihtiyaç duyduğunun altını çizen Bengü Türkoğlu şunları dile getirdi, “Çocuklarımız en çok sevgiye ihtiyaç duyarlar. Yani çocuğumuzun anne, baba ve etrafındakiler tarafından koşulsuz bir şekilde sevilmesi son derece önemli. Yani ne olursa olsun, ne yaparsa yapsın çocuklarımıza her koşulda ‘seni seviyorum’ dememiz çok önemli çok kıymetli. Ergenlik çağındaki çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmada ergenlik dönemlerinde akranlarıyla, anne ve babaları veya akrabalarıyla daha sıkı bağlar kuran çocukların sosyal iletişimden kaynaklı mutluluklarının da o derece arttığı ortaya çıkmış. Tüm aile bireylerinin bir arada olduğu özellikle akşam yemekleri çok önemli. O ortamda yapılan sohbetler, paylaşım ve bu birliktelik birçok problemi çözüyor. Ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili yaptıkları bir hata ise çocuklarının tüm problemlerini çözmeleri. Yani çocuğa bir şey bırakmadan her şeyi çözmeleri, çocuğun problem çözme yeteneğine bir engeldir. Dolayısıyla da çocuklarımız; sorunlarıyla, problem veya hayatlarının herhangi bir olumsuzluğuyla yüzleşemeyen çocuklar olarak yetişiyorlar ve bu onları etkiliyor” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Karatay Belediyesi Aziziye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek seminerler, tarihleri ve konuşmacıları ise sırasıyla şöyle; 26 Şubat 2022 Cumartesi Saat 19:00 Uzman Şükran Evirgen “Aile İçi İletişimi Güçlendirmek”, 12 Mart 2022 Cumartesi Saat 19:00 Uzman Özge Selçuk Bozkurt, “Çocuğu Hayat Hazırlamak” ve 26 Mart 2022 Cumartesi 19:00 Prof. Dr. Belma Tuğrul, “Çocuğu Oyunlarla Güçlendiren Ebeveyn.”

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