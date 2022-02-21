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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Necmettin Erbakan Üniversitesi dünyanın en iyi genç üniversiteleri listesinde

İHA

Necmettin Erbakan Üniversitesi dünyanın en iyi genç üniversiteleri listesinde

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), “THE Dünya Genç Üniversiteler 2022” sıralamasına Türkiye’den giren 52 üniversite içinde 18'inci, devlet üniversiteleri arasında 9.’uncu oldu. NEÜ, “Öğretim” kategorisinde Türkiye’deki 52 üniversite arasında 5. sırada yer alırken, “Araştırma” kategorisinde de 6. sırada yer aldı.
NEÜ, İngiltere merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan “Dünya Genç Üniversiteler 2022 Sıralaması” verilerine göre dünya sıralamasına 401+ bandına yerleşti. Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından biri olan 2022 Times Higher Education Young University Rankings sonuçları açıklandı. Necmettin Erbakan Üniversitesi çeşitli kategorilerde dünyanın önde gelen üniversitelerini listeleyen uluslararası sıralamalara adını yazdırmaya 2022 yılında da devam ediyor. Bu yıl 790 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada Türkiye önceki yıllara nazaran büyük bir başarı göstererek Hindistan'ın ardından en çok katılım sağlayan ülke oldu. Türkiye'den 52 üniversitenin sıralamaya girdiği Dünya Genç Üniversiteler 2022 sıralamasında Necmettin Erbakan Üniversitesi, genel sıralamada 18'inci olurken, devlet üniversiteleri arasında 9’uncu oldu. NEÜ, “Öğretim” kategorisinde Türkiye’deki 52 üniversite arasında 5. sırada, “Araştırma” kategorisinde de 6. sırada yer aldı. NEÜ’nün diğer kategorilerde ise en başarılı olduğu alanlar sırasıyla atıf sayısı, uluslararası görünüm ve endüstriyel kazanç oldu.
Theimes Higher Education'ın yaptığı ve son 50 yıl içerisinde kurulan dünyadaki en iyi üniversitelerin sıralandığı 2022 Genç Üniversiteler Dünya Sıralamasında (Young University Rankings 2022) Necmettin Erbakan Üniversitesi ilk kez sıralandığı listeye önemli bir konumda dahil oldu. Öğretim (saygınlık, akademik personel ile öğrenci oranı, doktora derecesi verilen/lisans derecesi verilen, akademisyen sayısı, uluslararası gelir), araştırma (saygınlık, araştırma geliri/akademisyen sayısı, yayınlar/akademisyen), atıf sayısı (alan ağırlıklı atıf etkisi), uluslararası görünüm (yabancı öğrenci oranı, yabancı akademisyen oranı, uluslararası ortak yazarlık) ve endüstriyel kazanç (bilgi aktarımı) olmak üzere 5 ana kategori ve 13 performans göstergesine göre yapılan, dünyadan 790, Türkiye'den ise 52 üniversitenin girdiği sıralamada Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin özellikle “öğretim” ve “araştırma” kategorilerindeki başarısı dikkat çekti.
Akademik başarısıyla 52 Türk üniversitesinden biri olarak listeye adını yazdıran ve dünyada 401+ bandında kendine yer bulan Necmettin Erbakan Üniversitesi, donanımlı akademik kadrosu, nitelikli bilimsel araştırmaları, bilimsel yayıncılığa verdiği önem ve akademik performansa dayalı çalışmalarının doğal bir sonucu olarak ulusal ve uluslararası alanlarda başarı çıtasını yükseltmeye devam ediyor.

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