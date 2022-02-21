Selçuklu Belediyesi dart turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Ödüllü Dart Turnuvası’nda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Ödüllü Dart Turnuvası’nda dereceye giren sporcular ödüllerini Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonunda düzenlenen törenle aldı. Törende Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan ve Selçuklu Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu. Toplam 7 Kategoride mücadele edilen turnuvaya yaklaşık 700 sporcu katıldı. Birinciye çeyrek altın, ikinciye gram altın ve üçüncülere Powerbank ödüllerinin verildiği turnuvada final maçları büyük heyecana sahne oldu. Final maçlarını Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’da büyük ilgiyle takip etti.



“Sporun merkezi Selçuklu’da turnuvalarımız devam edecek”

Selçuklu Belediyesi olarak Dart Turnuvasına gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Son zamanlarda ilgiyle takip edilen Dart branşında sporcularımız turnuvamıza da yoğun ilgi gösterdi. 700 kişi ile sınırlı tutulan kontenjanlarımız tamamen doldu. Her yaştan vatandaşlarımızın ‘Sporun Merkezi Selçuklu’da düzenlenen organizasyonlara göstermiş oldukları ilgi ve güven bizleri en çok mutlu eden olay. Tüm spor dallarımızda bu tür organizasyonlarımız devam edecek. Katılım sağlayan tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.



Dereceye giren sporcular ödüllendirildi

Turnuvada dereceye giren sporcular final müsabakalarının ardından düzenlenen törende ödüllerini alarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Turnuvaya kategorilerinde şampiyon olarak tamamlayan isimler şu şekilde; Yıldız Kızlar Kategorisi Şampiyonu Elif nur Çiylez, Yıldız Erkekler Kategorisi Şampiyonu Muhammet Emin Üstün, Genç Kızlar Kategorisi Şampiyonu Havva Nur Karaman, Genç Erkekler Kategorisi Şampiyonu Mehmet Enes Erik, Büyük Bayanlar Kategorisi Şampiyonu Hilal Körşen, Büyük Erkekler Kategorisi Şampiyonu Mehmet Sert. Engelliler kategorisinde ise Necmettin Şamil Yiğit Şampiyon olurken, Şakir Keskinoğlu ikinci, Ataberk Seve ve Ömer Faruk Konuk üçüncülük elde eden sporcular oldu. Turnuvada ‘Başkanlık Özel Ödülü’nün sahibi ise Engelliler kategorisinde yarışan Alperen Memiş oldu.

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