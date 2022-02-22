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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tartıştığı kişiyi takip ederek tabancayla vurup yaraladı

İHA

Tartıştığı kişiyi takip ederek tabancayla vurup yaraladı

Konya’da bir kişi akaryakıt istasyonu çıkışında tartıştığı araç sürücüsü tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir akaryakıt istasyonundan 34 EBH 107 plakalı araca akaryakıt alan A.K. istasyondan çıktığı sırada yaya Enver Y. ile yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sonrası olay yerinden kaçan Enver Y’yi takip eden araç sürücüsü A.K., Furkandede Caddesi üzerinde Enver Y’yi yanında bulunan tabanca ile vurarak yaralayıp olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Enver Y, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevrede geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası kaçan şüpheli Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli A.K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, hastanede tedavi altına alınan Enver Y’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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