Konya'da FETÖ'nün güncel mahrem yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

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Konya merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü'nün güncel mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Firarı olan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar sürüyor. Bu kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün mahrem yapılmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4’ü ihraç asker, 1 ihraç polis, 1 avukat, 3 ihraç kamu görevlisi ve 8 sivil olmak üzere toplamda 17 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı Konya merkezli 2 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Firarı olan 4 şüpheli hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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