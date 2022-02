Bakan Kurum: İklim krizine 'dur' diyecek belki de son nesiliz

Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA ,(DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hepimizi iklim krizi diye tabir ettiğimiz bir süreç bekliyor. Kaynaklarımızın sınırlı olduğu, nüfusumuzun bir taraftan arttığı, köyden kente göçün giderek yoğunlaştığı, insanların ihtiyaçlarının her geçen gün arttığı bir süreci her geçen gün hep birlikte yaşıyoruz. Buna `dur´ diyecek belki de son nesiliz. Eğer tedbir almazsak hem ülkemiz, hem dünyamız bu süreçten ciddi zararlar görecek." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Türkiye'deki iklim değişikliği ve alınacak önlemlerin konuşulduğu 'İklim Şurası'nın ikinci gününde; sera gazı azaltımı, bilim ve teknoloji, yeşil finansman ve karbon fiyatlama, iklim değişikliğine uyum, yerel yönetimler, göç, adil geçiş ve diğer sosyal politikalar komisyonları toplantıları gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İklim Şurası' için bulunduğu Konya'da çeşitli görüşmelerde bulundu. Bakan Kurum ilk olarak Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut ile görüştü. Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndan da sorumlu Avrupa Birliği Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın da Türkiye'yi ziyaret edeceği ve bazı temaslarda bulunacağı öğrenildi. TürkiyeAvrupa Birliği Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantıları'nın Türkiye ev sahipliğinde bahar aylarında yapılmasının planlandığı bildirildi. Toplantıda, Emisyon Ticaret Sistemi konusunda yapılabilecek iş birliği alanlarının konuşulacağı da kaydedildi. Ayrıca, baharda yapılması planlanan toplantıda Türkiye'nin yeşil dönüşüm konusunda destek beklediği kamu, yerel, özel sektör projeleri masaya yatırılacak. Görüşmede, İklim Şurası sonuçlarının Avrupa Birliği ülkeleri büyükelçilerine Şura sonrası anlatılarak, Türkiye'nin Yeşil Dönüşüm'e ilişkin vizyonunun paylaşılmasına karar verildi.

Bakan Kurum ikinci görüşmesini ise Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Kouame ile gerçekleştirdi. Görüşmede; Kouame müsilaj probleminin çözülmesi için Marmara Denizi´ne kıyısı olan belediyeler için projeler geliştirdiklerini belirterek, Bakan Kurum´a ayrıntılı bilgi verdi. Auguste Kouame, yeşil finans imkanlarının artırılması için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Asya Kalkınma Bankası (ADB) gibi bankaların, diğer bankaların desteği için öncü bir rol üstlenebileceğinin altını çizdi.

` İKLİM KRİZİNE DUR DİYECEK BELKİ DE SON NESİLİZ´

Bakan Murat Kurum daha sonra, moderatörlüğünü Mesut Yar´ın yaptığı oyuncu Engin Altan Düzyatan, gazeteci Güven İslamoğlu, müzisyen ve gezgin Ayhan Sicimoğlu ile İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Abdülkerim Bardakçı´nın da katıldığı `ilk kim değişiyor´ paneline katıldı. Bakan Kurum buradaki konuşmasında "Hepimizi 'iklim krizi' diye tabir ettiğimiz bir süreç bekliyor. Kaynaklarımızın sınırlı olduğu, nüfusumuzun bir taraftan arttığı, köyden kente göçün giderek yoğunlaştığı, insanların ihtiyaçlarının her geçen gün arttığı bir süreci her geçen gün hep birlikte yaşıyoruz. Bunu `dur´ diyecek belki de son nesiliz. Eğer tedbir almazsak hem ülkemiz, hem dünyamız bu süreçten ciddi zararlar görecek. Ülkemiz Akdeniz havzasında olması nedeniyle biz de iklim değişikliğini net bir şekilde yaşıyoruz. Canlarımızı kaybediyoruz, canlılarımızı kaybediyoruz, şehirlerimiz ciddi mana da zarar görüyor. Bu noktada ülkemizin tarihi sorumluluğu yok denecek kadar az. Ülkemizle bu noktada gurur duymalıyız. Gelişmiş dünya ülkelerine baktığınızda Amerika´sı, İngiltere´si, Avrupa Birliği, bizden katbekat daha fazla dünyayı kirletmiş. Hoyratça kaynakları kullanmışlar. Afrika ülkelerinde dahi sömürgelerle birlikte emisyon noktasında sıkıntıya sokmuşlar." dedi. Bakan Murat Kurum panele katılanlara sahnede Konya´nın lezzetlerinden etli ekmek ikram etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-02-22 22:55:46



