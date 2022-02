Türkiye’nin dört bir yanından gelen kalp hastası çocuklar Konya’da şifa buluyor Bakan Koca’nın Elazığ’dan Konya’ya sevkini duyurduğu Gündağ bebek de Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Merkezi’nde tedavi altına alındı

Sağlık Bakanlığı tarafından Konya Şehir Hastanesinde hizmete açılan Çocuk Kalp Merkezi 018 yaş kalp hastalarına şifa dağıtıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kalp ameliyatı için Elazığ’dan Konya’ya sevk edildiğini duyurduğu Gündağ bebek de bu merkezde tedavi ediliyor.

Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Merkezi Türkiye’de bulunan 13 kalp merkezinden biri olarak hizmet vermeye başladı. Türkiye’nin dört bir yanından hasta kabul eden Çocuk Kalp Merkezinde genellikle yeni doğan bebekler tedavi ediliyor. Ayrıca 13 yataklı merkezde 018 yaş aralığındaki kalp hastası çocukların ameliyatları yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kalp ameliyatı için Elazığ’dan hava ambulansı ile buradaki merkeze sevk edildiğini duyurduğu yeni doğan Gündağ bebek de tedavi altına alındı.



“Anadolu'nun her yerinden hastaları kabul ediyoruz”

Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Merkezi Klinik Sorumlusu Op. Dr. Murat Şimşek, Türkiye'de 13 kalp merkezinden biri olduklarını, yaklaşık 70 vakaya baktıklarını belirterek, "Son 6 ay içerisinde de 60 tane vakamız var. 60 vaka da hemen hemen şehir dışından. 112 acil sevklerle Anadolu'nun her yerinden, Karadeniz Bölgesi'nden, Doğu Anadolu’dan ve Güneydoğu'dan, Akdeniz Bölgesi'nden hastalar kabul ediyoruz. Hasta portföyümüz genelde yeni doğum. Yeni doğan döneminden 18 yaşa kadar tüm hastaların konjenital kalp cerrahisini yapıyoruz. Kompleks cerrahi gerektiren hastalara da müdahale edebiliyoruz. Genel olarak 13 yatağımız var şu anda. Doluluğumuz yüzde 100’e yakın. Hastalarımız bakanlığımızın bize konsülte edilen 112 aracıyla sevk edilen hastalardan, genelde acil hastalardan oluşuyor. Çocuk kalp cerrahisindeki tüm ameliyatları, açık kalp cerrahisi gerektiren ameliyatları, acil cerrahi gerektiren ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Tüm hasta profiline hitap ediyoruz. Gücümüzün yettiğince herkese hitap etmeye çalışıyoruz” dedi.



“Yoğun bakımı çok ağır olan bir branş”

Çocuk kalp cerrahisinin ekip gerektiren bir iş olduğunu anlatan Op. Dr. Murat Şimşek, “Anestezisiyle, kardiyolojisiyle, cerrahisiyle sabit personel ve uzun süreli emek isteyen bir iş. Postop bakımı, yoğun bakımı çok ağır olan bir branş. O yüzden zaten Türkiye'de her yerde yok. Tabii ki çok oturmuş büyük kliniklerimiz var Türkiye'de ama Anadolu'da daha yaygınlaşamadı. Çünkü gerçekten de ağır şartlarda çalışıyoruz. Bayağı emek isteyen bir iş. O yüzden de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Elazığ’dan sevk edilen Şeyhmuz ve Gündağ bebeklerin durumları hakkında bilgiler de veren Murat Şimşek, “Şeyhmuz bebeği opere ettik. Şu anda içeride. İnşallah servise çıkartacağız. Gündağ bebek var bir de. Onu da perşembe günü ameliyat edeceğiz. İnşallah sağ salim ailesine teslim ederiz. Şeyhmuz, prematüre doğan bir çocuk. Uzun süre yoğun bakım süreci olmuş. Anne karnında çocuğun akciğerleri havalanmadan önce dolaşımı sağlayan yapı açıktı. Pulmoner hipertansiyonu vardı, onu kapattık. Açık kalp cerrahisi gerektiren bir işlem değildi. Ama talep olduğu için biz de hastayı kabul ettik. Ameliyatını gerçekleştirdik. Gündağ bebekte de aort koarktasyonu, aynı zamanda kalbinde bir deliği var. Ondan dolayı da koarktasyon tamiri, aynı zamanda pulmoner banding ameliyatlarını olacak. Çocuğun biraz stabillenmesini bekliyoruz. Perşembe gününe inşallah ameliyatını yapacağız” şeklinde konuştu.

Konya Şehir Hastanesi Anestezi Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Betül Kozanhan ise, yaklaşık 24 uzman, 17 asistan, 110 anestezi teknisyeniyle oldukça büyük bir kliniğe sahip olduklarını kaydederek, “Tüm girişimlerde her tür anestezi, genel bölgesel tüm anestezi yöntemlerini Konya'mızda sağlamaktayız. Son teknolojiye sahip Şehir Hastanesinde gelişmiş, oldukça tecrübeli bir ekiple bu hizmetleri sunmaktayız. Bu hizmetlerin bir parçası olarak yakın zamanda açılan çocuk kardiyoloji ve çocuk kalp damar cerrahi merkezimize de hizmet vermeye başladık. Bugüne kadar yaklaşık 40’ın üstünde hasta aldık. Hastalarımız tüm Türkiye'den, gerek hava ambulansı gerek kara ambulansıyla buraya nakledildi. Hastaları kabul ettikten sonra özellikle çocuk kalp damar cerrahi anestezisinde bir takım özel işlemler var. Çocuk anestezisinin, çocuk kalp damar anestezisinin bir takım özellikleri var. Bu hastalarımız ileri derecede kalp hastalığına sahip. Aynı zamanda yeni doğan, prematür dediğimiz oldukça küçük doğum ağırlığına sahip ve birtakım ek anomalileri de var bu hastalarımızın. Dolayısıyla hem teknolojik imkanlar hem güçlü bir ekiple yaklaşmak gerekiyor. Daha dengeli, daha hassas bir anestezi yöntemine ihtiyaç duyuyor bu hastalar. Hem kalp cerrahi, hem çocuk kardiyoloji, hem anestezi üçlüsünün sacayağını oluşturduğu bir ekip gerektiriyor” diye konuştu.

