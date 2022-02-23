İklim Şurası’nda ünlü isimlerin katılımıyla “İlk Kim Değişiyor” paneli düzenlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Konya’da düzenlediği İklim Şurası kapsamında medya, sanat, spor ve televizyon camiasından isimler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla “İlk Kim Değişiyor” paneli gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Konya’da düzenlediği İklim Şurası kapsamında medya, sanat ve televizyon camiasından isimler “İlk Kim Değişiyor” paneline katıldı. Selçuklu Kongre Merkezi’nde devam eden İklim Şurası kapsamında gerçekleştirilen “İlk Kim Değişiyor” panelinin moderatörlüğünü televizyoncu ve sunucu Mesut Yar yaparken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, oyuncu Engin Altan Düzyatan, televizyon programcıları Güven İslamoğlu ve Ayhan Sicimoğlu ile İttifak Holding Konyaspor’un başarılı oyuncusu Abdülkerim Bardakçı konuşmacı olarak katıldı.



“Ülkemizle gurur duymalıyız”

Panelde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğinden ülkemizin ve dünyanın olumsuz şekilde etkilendiğini belirterek, “Kapalı bir havza olmamız sebebiyle Akdeniz Havzası daha fazla ısınıyor ve biz de iklim değişikliğinin etkilerini net bir şekilde hissediyoruz. Canlılarımızı kaybediyoruz, şehirlerimiz ciddi manada zarar görüyor. Bu noktada Türkiye’nin tarihi sorumluluğu yok denecek kadar az. Ülkemizle gurur duymalıyız. Gelişmiş ülkelere baktığınızda bizden kat kat fazla dünyayı kirletmiş, kaynakları hoyratça kullanmış. Afrika’da bile sömürgelerle o ülkeleri dahi emisyon noktasında sıkıntıya sokmuşlar” dedi.

Bakan Kurum konuşmasının devamında iklim değişikliğiyle mücadelede bakanlık olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Panele dinleyici olarak; Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Kouame, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, Japonya Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Nobuhiko Watanabe, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve çok sayıda davetli katıldı.



“Bisiklet şehri Konya” resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Program sonunda Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde ilkokul 4. sınıflara yönelik düzenlenen “Bisiklet Şehri Konya” temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, panelistlere ve yarışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkür etti. Başkan Altay, “İklim Şûrası’na ev sahipliği yaptığımız bu hafta içerisinde, iklim değişikliği etkilerinin ve çözümlerin konuşulduğu bir süreçte, bu yarışmanın ödül törenini gerçekleştirmek ayrıca anlamlı oldu. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Yarışmanın birincisi Selçuklu ilçesinden Sevim Ece Yorgancı, ikincisi Karatay ilçesinden Ahmet Eren Çataltepe, üçüncüsü Derebucak ilçesinden Mevlüt Utku Kendir’e ödüllerini panelistler takdim etti. Yarışma kapsamında 31 ilçeden toplam 91 öğrenci bisiklet ve bisiklet ekipmanı kazanırken ödül kazanan resimler İklim Şurası süresince Selçuklu Kongre Merkezi’nde sergilenecek. Yarışmada dereceye girenlerin isimlerine www.konya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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