Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Üreten Şehirler Programı kapsamında Mevlana Kalkınma Ajansı'na (MEVKA) sunulan ve geçtiğimiz günlerde sözleşmesi imzalanan Üreten Şehirler İçin Enerji Verimliliği Pusulası: KTO Enerji Verimliliği Değerlendirme Merkezi Projesi’nin istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Mevlana Kalkınma Ajansı desteği ile hayata geçirilecek olan proje ile Konya ve çevresinde imalat sanayiinin enerji verimliliğini arttırarak sektörel rekabet avantajı sağlayacak bir Enerji Verimliliği Değerlendirme Merkezi’nin kurulması hedefleniyor. Proje ile ilgili değerlendirmelerde bulunan MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, “Konya Ticaret Odamız tarafından yürütülecek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Üreten Şehirler Programı kapsamında ajansımız desteği ile hayata geçirilecek olan bu projeye 1 milyon 200 bin TL kaynak ayrılmış durumda. Proje kapsamında Konya ve çevresinde imalat sanayiinin enerji verimliliğini arttırarak uluslararası rekabetçiliği arttıracak bir Enerji Verimliliği Değerlendirme Merkezi’nin kurulması hedeflenmektedir. Merkezin, enerji verimliliği konusunda yürütülecek çalışmalara ek olarak, bunun doğal sonuçlarından biri olan karbon ayak izinin azaltılmasına ilişkin imalat sanayiine rehberlik edecek bir merkez haline dönüştürülmesi de amaçlanmaktadır. Proje kapsamında kurulumu tamamlanacak olan merkez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan alacağı yetkilendirmeyle, sanayinin tüm alt sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere, enerji üretim, iletim ve dağıtım tesislerine ve organize sanayi bölgelerine yönelik enerji verimliliği hizmetlerini gerçekleştirebilecek ayrıca ek bir yetkilendirme ile enerji yöneticisi eğitimi de verebilecektir. Merkez ayrıca, enerji verimliliği ve karbon ayak izine ilişkin uygulamalar ve fonlara ilişkin olarak imalat sanayi için bir danışma ve rehberlik merkezi de olacaktır” dedi.

Oda olarak yürütecekleri proje ilgili konuşan Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise, “Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü bünyesinde KTO Enerji Verimliliği Merkezimizin kuruluşuna yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mesleki Eğitim Merkezi, Dış Ticaret Merkezi, Model Fabrika ile birlikte Enerji Verimliliği Merkezimiz de Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü’nün içerisinde Konya sanayisi ve ticaretinin gelişmesi adına firmalarımıza katkı sağlayacaktır. Bilindiği gibi Türkiye enerji konusunda dışa bağımlı bir ülkedir. Bu sebeple Türkiye’nin mevcut enerjisini verimli kullanmak hepimiz için bir zorunluluktur. Sanayicilerimizin en büyük girdisi enerjidir. Bu merkez, bu anlamda maliyetleri düşürecek ve firmalarımızın rekabet gücünü de artıracaktır. KTO Enerji Verimliliği Merkezimiz de diğer proje ve iştiraklerimiz gibi devletimizden aldığımız destekle hayata geçirilecektir” ifadelerini kullandı.

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