Meram’da Fahrünnisa Evleri’nin temeli atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram’da Fahrünnisa Evleri’nin temeli atıldı

İHA

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin, ilçenin imar sorununa neşter vurabilmek amacıyla öncülük ettiği Fahrünnisa Evleri Konut Yapı Kooperatifi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Meram’da Fahrünnisa Evleri’nin temeli atıldı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin, ilçenin imar sorununa neşter vurabilmek amacıyla öncülük ettiği Fahrünnisa Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.
Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, MHP Meram İlçe Başkanı Mahmut Yaman, AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Yurdaışık, Meram Belediye Meclisi üyeleri, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“Sadece konutlar, işyerleri değil, Meram’a yeni bir gelecek inşa ediyoruz”
Meram’ın konut ihtiyacına çözüm üretmek ve kentsel dönüşüme hız kazandırmak amacıyla başlattıkları Büyük Konut Hamlesinin Fahrünnisa Evleri ile birlikte toplamda 4 bin 573 konuta ulaştığını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bir belediye başkanı için en güzel şeyin eserleriyle konuşması olduğunu belirtti. Ulaştıkları bu rekor sayının Meram’a sadece evler, konutlar, işyerleri değil, yeni bir gelecek inşa ettikleri gerçeğini gözler önüne serdiğini kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, “İlçemizin geleceği için bu kooperatifler bizim için fazlasıyla değerli ve önemli. Bin 42 konutluk Fahrünnisa Evleri’ne yapılan başvuru sayısı 60 bin. Sadece Meramımız için değil Konya için bile çok büyük bir rakam bu. İşte bunu göz önüne aldığımızda bu yaşam alanlarının sadece bizim için değil, vatandaşlarımız için de çok önemli ve değerli olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Tabi, başvuru sayılarının yüksekliğinde vatandaşlarımızın belediyemize olan güveninin de büyük payı var” diye konuştu.

Başkan Kavuş'tan yeni kooperatif müjdesi
Medeniyetlerin en büyük göstergesinin inşa edilen şehirler olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Belediye Başkanı olana dek kişisel bazda birkaç güzel örneğin dışında şehirlerimiz hep öksüz hep yetim kalmıştır. Onun gösterdiği belediyecilik başarısının ardından gelen Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye’ye en ideal şehircilik örneklerini verilmiş, pek çok şehir planlı bir gelişme yakalamıştır. Bizlerin de onun örnekliğinde ve onun takipçileri olarak aynı başarıyı kendi ilçelerimizde şehirlerimizde yakalama gayretlerimizin Meram’daki meyvelerinden biri de kuruluşuna öncülük ettiğimiz bu kooperatifler oldu. Bu vesile ile buradan yeni bir kooperatifin daha müjdesini vermek istiyorum. Ayrıntılarını yarın açıklayacağımız yeni kooperatifimizin başvuruları da yarın başlıyor.”
Belediye öncülüğünde kurulan kooperatiflerin sosyal konut olmadığının da altını çizen Başkan Kavuş, “Gönül isterdi ki imkanlarımız el versin de konut sahibi olmak isteyen tüm hemşehrilerimizi ev sahibi yapalım. Ancak bir ilçe belediyesinin imkanlarıyla gerçekleştirilebilecek şey değil bu. Yaptığımız arsa sahipleri ile ev sahibi olmak isteyenleri bir araya getirmek ve kooperatiflerin kurulmasına öncülük etmek” şeklinde konuştu.

“Tüm belediyeler olarak kenti geliştirmeye, güzelleştirmeye devam ediyoruz”
Gerçekleştirilen temel atma töreni ve Başkan Mustafa Kavuş’un verdiği müjde ile güne güzel bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca sözlerine Meram Belediyesi’ni, kooperatif yönetimini ve üyelerini tebrik ederek başladı. Konya Belediyeleri olarak hizmet üretmeye, şehrin her noktasında kentsel dönüşümden parklara, spor alanlarından sosyal donatı alanlarına kadar kenti güzelleştirmeye gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Kılca, “Valimiz başkanlığında, il başkanımız ve teşkilatımız önderliğinde, milletvekillerimiz ve tüm belediye başkanlarımızla birlikte şehrimize hizmet ettik, Rabbim ömür verdiği sürece etmeye de devam edeceğiz inşallah. Dünya son 2 yılı aşkın süredir bir pandemi krizi yaşıyor. Emtia fiyatlarında çok ciddi artışlar oldu bunun nihayetinde inşaat sektörü de bundan çok ciddi anlamda etkilendi. Ama TOKİ Başkanlığımız ve belediyelerimiz hemen vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Meram Belediyemiz de bu anlamda çok çok güzel çalışmalar yürütüyor. Son dönemlerde yapmış olduğu kooperatif ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla başta Meram Belediye Başkanımız olmak üzere tüm ekibini tebrik ediyorum. Biz de Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar 22 bin konut ürettik. Üretmeye de devam ediyoruz. Hamdolsun tüm belediyelerimiz el ele gönül gönüle şehrimize hizmet veriyor” diye konuştu.

“Belediye başkanlarımız şehri güçlü kılmak için var güçleriyle çalışıyor”
Güzel bir projenin daha temel atma töreni nedeniyle bir araya gelmiş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da hayata geçen proje için Başkan Mustafa Kavuş’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında şu görüşlere yer verdi, “Tüm belediyelerimiz, şehrimize yeni güzellikler kazandırmak ve bu şehirde yaşayan insanları mutlu yuvalarında çok daha huzurlu kılmak amacıyla gece gündüz demeden büyük bir gayret gösteriyorlar. Bu gayretlerin sonucunda pek çok büyük ve güzel proje hayata geçiyor. Gayemiz bu şehri geleceğe el birliği ile taşımak. Meram Belediyemiz de kooperatifin bulunduğu bölgeyi layıkıyla geleceğe taşımak için üyeler ve arsa sahipleriyle yola çıktı. Tüm bu taraflarla birlikte inşallah huzurla yaşanacak bir mekan hayat bulmuş olacak. TOKİ 80’lerde hayata geçmiş bir kurumdu. Ama 2002 sonuna kadar 40 bini geçememiş bir konut hizmeti vardı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla AK Parti iktidarından sonra milyonlarla ifade edilen rakamlara ulaştı. Sadece konut değil Millet Bahçeleri gibi pek çok güzel alanlar üretiliyor. İnsanımızın hayatlarına dokunarak gelecek planlaması yapıyoruz. Başkalarının yaptığı gibi sadece laf ve mazeret üretmiyoruz. Ellerine fırsat geçtiğinde hiçbir hizmeti gerçekleştirmeyenleri dönemi geçmiştir artık” ifadelerini kullandı.

“Konya belediyeleri tarihi başarılara imza atıyor”
Meram’ın önemli kentsel dönüşüm çalışmalarından biri olan Fahrünnisa Evleri’nin temel atma töreninde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da Konya belediyelerinin bir taraftan sorunlara çözüm üretmek için gayet gösterirken diğer taraftan konut ihtiyaçlarının karşılanması için çalıştıklarını belirtti. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da büyük destekleri ile bu çerçevede önemli mesafeler kat ettiklerini kaydeden Uzbaş, “Vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla ev sahibi olması için TOKİ Başkanlığımız tüm Türkiye'de başarılı çalışmalar yürütüyor. İlçe belediyelerimiz de bugün temeli atılan bu önemli projede olduğu gibi birçok projeyi hayata geçirerek önemli çalışmalara imza atıyor. İşte Fahrünisa Konutları özellikle kentsel dönüşüm olarak ilan edilen bu bölgede hemşerilerimizin daha konforlu ve uygun şartlarda yaşamına katkı sağlayacak. Ev sahibi olacak tüm hemşerilerimizin huzur sağlık ve afiyetle oturmalarını temenni ediyor hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.

“Her şey insanımız ve onların güzel yaşamaları için”
“Her gayret her çalışma ve her proje insanımız için, onların daha güzel bir hayat yaşamaları için. Çünkü sizler her şeyin en güzeline layıksınız” sözleriyle konuşmasına başlayan Konya Valisi Vahdettin Özkan, belediyelerin bu noktada ortaya koyduğu çalışmaların ve gösterdiği hassasiyetlerin takdire şayan olduğunu belirtti. Tüm belediyeler ve kurumların birlikteliğinin ayrı bir iklim oluşturduğuna işaret eden Vali Vahdettin Özkan, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Belediyelerimiz, vatandaşlarımıza hangi hizmeti götürürse götürsün daha fazlasını vermek amacıyla büyük bir gayret gösteriyor. İnsanlarımızın daha güzel, daha sağlıklı bir mekanda yaşamalarına olanak sağlamak amacıyla böyle bir girişime öncülük eden Meram Belediye Başkanımıza ve tüm ekibine şükranlarımı sunuyorum. Çok güzel çalışmaların altına imza atıyorlar. Bu noktada başka bir güzellik daha var. O da kurulan kooperatiflere tarihi şahsiyetlerimizin isimlerini vererek gösterdikleri sorumluluktur. Böylesi güzel mekanlar üretilmesine aracı olmak, vatandaşlarımızın huzur dolu ortamlarda yaşamasını sağlamak önemlidir. Aynı zamanda onların kültür ve tarihimizi iklimi ve atmosferini muhafaza etmek, nesilden nesile aktarılmasını sağlamak da en az onun kadar önemlidir. Bu da bizim temel atma töreninde yaşadığımız mutluluğa mutluluk katıyor. Bu noktada gösterdiği hassasiyet için de Meram Belediyemize şükranlarımı sunuyor, kooperatifin Meram’a, Konya’ya ve hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Fahrünnisa Evleri’nin temeli dualarla atıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik Meclisi’nden “Benim Şehrime Başka Bir Bakış” etkinliği
YEREL HABERLER Gençlik Meclisi’nden “Benim Şehrime Başka Bir Bakış” ...
Konya İtfaiyesi farklı ülkelere model oluyor
YEREL HABERLER Konya İtfaiyesi farklı ülkelere model oluyor
Konya’da 4 kişinin yaralandığı oteldeki silahlı saldırı olayında 5 tutuklama
YEREL HABERLER Konya’da 4 kişinin yaralandığı oteldeki silahlı ...
Selçuklu Gençlik uygulaması gençlere birçok avantaj sağlıyor
YEREL HABERLER Selçuklu Gençlik uygulaması gençlere birçok avantaj ...
Konya’da gurbetçinin 3 katlı evinden hırsızlık
YEREL HABERLER Konya’da gurbetçinin 3 katlı evinden hırsızlık
Derebucak'tan Beyşehir Gölü’ne can suyu
YEREL HABERLER Derebucak'tan Beyşehir Gölü’ne can suyu
Başkan Kılca, Sultan Mesut Mahallesinde vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Kılca, Sultan Mesut Mahallesinde vatandaşlarla ...
Uygur kardeşler Akşehir’de babalarının büstünü görünce duygulu anlar yaşadı
YEREL HABERLER Uygur kardeşler Akşehir’de babalarının büstünü ...
KTO Enerji Verimliliği Değerlendirme Merkezi Projesi’nin istişare toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER KTO Enerji Verimliliği Değerlendirme Merkezi ...
İklim Şurası’nda ünlü isimlerin katılımıyla “İlk Kim Değişiyor” paneli düzenlendi
YEREL HABERLER İklim Şurası’nda ünlü isimlerin katılımıyla “İlk Kim ...
Bakan Koca'nın paylaştığı Gündağ bebek, yarın ameliyat olacak
YEREL HABERLER Bakan Koca'nın paylaştığı Gündağ bebek, yarın ...
Türkiye’nin dört bir yanından gelen kalp hastası çocuklar Konya’da şifa buluyor Bakan Koca’nın Elazığ’dan Konya’ya sevkini duyurduğu Gündağ bebek de Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Merkezi’nde tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Türkiye’nin dört bir yanından gelen kalp hastası ...
Konyalı sanayicilere AB Yeşil Mutabakatı ve yeşil dönüşüm anlatıldı
YEREL HABERLER Konyalı sanayicilere AB Yeşil Mutabakatı ve yeşil ...
Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev alev ...
AB Büyükelçisi Meyer-Landrut: Her sektör karbondioksit azaltımına katkı sağlamalı
YEREL HABERLER AB Büyükelçisi Meyer-Landrut: Her sektör ...
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Selçuk Üniversitesinde
YEREL HABERLER Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Selçuk ...
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama
Bakan Kurum: İklim krizine 'dur' diyecek belki de son nesiliz
YEREL HABERLER Bakan Kurum: İklim krizine 'dur' diyecek belki de son ...
Bacağına sarılı eroinle yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Bacağına sarılı eroinle yakalanan şüpheli tutuklandı
Bakan Kurum, Dünya Bankası Türkiye Direktörü ile görüştü
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Dünya Bankası Türkiye Direktörü ile ...
Bakan Kurum, İklim Şurası Komisyon Başkanları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Bakan Kurum, İklim Şurası Komisyon Başkanları ile bir ...
Bakan Kurum, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut’u kabul etti
YEREL HABERLER Bakan Kurum, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ...
Konya'da FETÖ'nün güncel mahrem yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da FETÖ'nün güncel mahrem yapılanmasına ...
Başkan Akkaya Fen Lisesi öğrencileri ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Akkaya Fen Lisesi öğrencileri ile buluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.