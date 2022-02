Meram’da Fahrünnisa Evleri’nin temeli atıldı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin, ilçenin imar sorununa neşter vurabilmek amacıyla öncülük ettiği Fahrünnisa Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, MHP Meram İlçe Başkanı Mahmut Yaman, AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Yurdaışık, Meram Belediye Meclisi üyeleri, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



“Sadece konutlar, işyerleri değil, Meram’a yeni bir gelecek inşa ediyoruz”

Meram’ın konut ihtiyacına çözüm üretmek ve kentsel dönüşüme hız kazandırmak amacıyla başlattıkları Büyük Konut Hamlesinin Fahrünnisa Evleri ile birlikte toplamda 4 bin 573 konuta ulaştığını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bir belediye başkanı için en güzel şeyin eserleriyle konuşması olduğunu belirtti. Ulaştıkları bu rekor sayının Meram’a sadece evler, konutlar, işyerleri değil, yeni bir gelecek inşa ettikleri gerçeğini gözler önüne serdiğini kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, “İlçemizin geleceği için bu kooperatifler bizim için fazlasıyla değerli ve önemli. Bin 42 konutluk Fahrünnisa Evleri’ne yapılan başvuru sayısı 60 bin. Sadece Meramımız için değil Konya için bile çok büyük bir rakam bu. İşte bunu göz önüne aldığımızda bu yaşam alanlarının sadece bizim için değil, vatandaşlarımız için de çok önemli ve değerli olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Tabi, başvuru sayılarının yüksekliğinde vatandaşlarımızın belediyemize olan güveninin de büyük payı var” diye konuştu.



Başkan Kavuş'tan yeni kooperatif müjdesi

Medeniyetlerin en büyük göstergesinin inşa edilen şehirler olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Belediye Başkanı olana dek kişisel bazda birkaç güzel örneğin dışında şehirlerimiz hep öksüz hep yetim kalmıştır. Onun gösterdiği belediyecilik başarısının ardından gelen Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye’ye en ideal şehircilik örneklerini verilmiş, pek çok şehir planlı bir gelişme yakalamıştır. Bizlerin de onun örnekliğinde ve onun takipçileri olarak aynı başarıyı kendi ilçelerimizde şehirlerimizde yakalama gayretlerimizin Meram’daki meyvelerinden biri de kuruluşuna öncülük ettiğimiz bu kooperatifler oldu. Bu vesile ile buradan yeni bir kooperatifin daha müjdesini vermek istiyorum. Ayrıntılarını yarın açıklayacağımız yeni kooperatifimizin başvuruları da yarın başlıyor.”

Belediye öncülüğünde kurulan kooperatiflerin sosyal konut olmadığının da altını çizen Başkan Kavuş, “Gönül isterdi ki imkanlarımız el versin de konut sahibi olmak isteyen tüm hemşehrilerimizi ev sahibi yapalım. Ancak bir ilçe belediyesinin imkanlarıyla gerçekleştirilebilecek şey değil bu. Yaptığımız arsa sahipleri ile ev sahibi olmak isteyenleri bir araya getirmek ve kooperatiflerin kurulmasına öncülük etmek” şeklinde konuştu.



“Tüm belediyeler olarak kenti geliştirmeye, güzelleştirmeye devam ediyoruz”

Gerçekleştirilen temel atma töreni ve Başkan Mustafa Kavuş’un verdiği müjde ile güne güzel bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca sözlerine Meram Belediyesi’ni, kooperatif yönetimini ve üyelerini tebrik ederek başladı. Konya Belediyeleri olarak hizmet üretmeye, şehrin her noktasında kentsel dönüşümden parklara, spor alanlarından sosyal donatı alanlarına kadar kenti güzelleştirmeye gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Kılca, “Valimiz başkanlığında, il başkanımız ve teşkilatımız önderliğinde, milletvekillerimiz ve tüm belediye başkanlarımızla birlikte şehrimize hizmet ettik, Rabbim ömür verdiği sürece etmeye de devam edeceğiz inşallah. Dünya son 2 yılı aşkın süredir bir pandemi krizi yaşıyor. Emtia fiyatlarında çok ciddi artışlar oldu bunun nihayetinde inşaat sektörü de bundan çok ciddi anlamda etkilendi. Ama TOKİ Başkanlığımız ve belediyelerimiz hemen vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Meram Belediyemiz de bu anlamda çok çok güzel çalışmalar yürütüyor. Son dönemlerde yapmış olduğu kooperatif ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla başta Meram Belediye Başkanımız olmak üzere tüm ekibini tebrik ediyorum. Biz de Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar 22 bin konut ürettik. Üretmeye de devam ediyoruz. Hamdolsun tüm belediyelerimiz el ele gönül gönüle şehrimize hizmet veriyor” diye konuştu.



“Belediye başkanlarımız şehri güçlü kılmak için var güçleriyle çalışıyor”

Güzel bir projenin daha temel atma töreni nedeniyle bir araya gelmiş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da hayata geçen proje için Başkan Mustafa Kavuş’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında şu görüşlere yer verdi, “Tüm belediyelerimiz, şehrimize yeni güzellikler kazandırmak ve bu şehirde yaşayan insanları mutlu yuvalarında çok daha huzurlu kılmak amacıyla gece gündüz demeden büyük bir gayret gösteriyorlar. Bu gayretlerin sonucunda pek çok büyük ve güzel proje hayata geçiyor. Gayemiz bu şehri geleceğe el birliği ile taşımak. Meram Belediyemiz de kooperatifin bulunduğu bölgeyi layıkıyla geleceğe taşımak için üyeler ve arsa sahipleriyle yola çıktı. Tüm bu taraflarla birlikte inşallah huzurla yaşanacak bir mekan hayat bulmuş olacak. TOKİ 80’lerde hayata geçmiş bir kurumdu. Ama 2002 sonuna kadar 40 bini geçememiş bir konut hizmeti vardı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla AK Parti iktidarından sonra milyonlarla ifade edilen rakamlara ulaştı. Sadece konut değil Millet Bahçeleri gibi pek çok güzel alanlar üretiliyor. İnsanımızın hayatlarına dokunarak gelecek planlaması yapıyoruz. Başkalarının yaptığı gibi sadece laf ve mazeret üretmiyoruz. Ellerine fırsat geçtiğinde hiçbir hizmeti gerçekleştirmeyenleri dönemi geçmiştir artık” ifadelerini kullandı.



“Konya belediyeleri tarihi başarılara imza atıyor”

Meram’ın önemli kentsel dönüşüm çalışmalarından biri olan Fahrünnisa Evleri’nin temel atma töreninde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da Konya belediyelerinin bir taraftan sorunlara çözüm üretmek için gayet gösterirken diğer taraftan konut ihtiyaçlarının karşılanması için çalıştıklarını belirtti. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da büyük destekleri ile bu çerçevede önemli mesafeler kat ettiklerini kaydeden Uzbaş, “Vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla ev sahibi olması için TOKİ Başkanlığımız tüm Türkiye'de başarılı çalışmalar yürütüyor. İlçe belediyelerimiz de bugün temeli atılan bu önemli projede olduğu gibi birçok projeyi hayata geçirerek önemli çalışmalara imza atıyor. İşte Fahrünisa Konutları özellikle kentsel dönüşüm olarak ilan edilen bu bölgede hemşerilerimizin daha konforlu ve uygun şartlarda yaşamına katkı sağlayacak. Ev sahibi olacak tüm hemşerilerimizin huzur sağlık ve afiyetle oturmalarını temenni ediyor hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.



“Her şey insanımız ve onların güzel yaşamaları için”

“Her gayret her çalışma ve her proje insanımız için, onların daha güzel bir hayat yaşamaları için. Çünkü sizler her şeyin en güzeline layıksınız” sözleriyle konuşmasına başlayan Konya Valisi Vahdettin Özkan, belediyelerin bu noktada ortaya koyduğu çalışmaların ve gösterdiği hassasiyetlerin takdire şayan olduğunu belirtti. Tüm belediyeler ve kurumların birlikteliğinin ayrı bir iklim oluşturduğuna işaret eden Vali Vahdettin Özkan, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Belediyelerimiz, vatandaşlarımıza hangi hizmeti götürürse götürsün daha fazlasını vermek amacıyla büyük bir gayret gösteriyor. İnsanlarımızın daha güzel, daha sağlıklı bir mekanda yaşamalarına olanak sağlamak amacıyla böyle bir girişime öncülük eden Meram Belediye Başkanımıza ve tüm ekibine şükranlarımı sunuyorum. Çok güzel çalışmaların altına imza atıyorlar. Bu noktada başka bir güzellik daha var. O da kurulan kooperatiflere tarihi şahsiyetlerimizin isimlerini vererek gösterdikleri sorumluluktur. Böylesi güzel mekanlar üretilmesine aracı olmak, vatandaşlarımızın huzur dolu ortamlarda yaşamasını sağlamak önemlidir. Aynı zamanda onların kültür ve tarihimizi iklimi ve atmosferini muhafaza etmek, nesilden nesile aktarılmasını sağlamak da en az onun kadar önemlidir. Bu da bizim temel atma töreninde yaşadığımız mutluluğa mutluluk katıyor. Bu noktada gösterdiği hassasiyet için de Meram Belediyemize şükranlarımı sunuyor, kooperatifin Meram’a, Konya’ya ve hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Fahrünnisa Evleri’nin temeli dualarla atıldı.

