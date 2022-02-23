Gençlik Meclisi’nden “Benim Şehrime Başka Bir Bakış” etkinliği

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Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, üniversiteli gençlerin gözünden başka bir bakış açısı sunmak amacıyla “Benim Şehrime Başka Bir Bakış” adlı kültürel gezi etkinlikleri gerçekleştiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından üniversite öğrencilerine yönelik kültürel gezi etkinlikleri düzenleniyor. “Benim Şehrime Başka Bir Bakış” sloganıyla başlatılan etkinliklerin ilki Sille’ye gerçekleştirilirken programa Konya’da eğitim hayatına devam eden 85 üniversite öğrencisi katıldı. Öğrenciler bir gün boyunca Sille’nin tarihi ve doğal güzelliklerini gezerek çektikleri fotoğraf ve kısa videoları #SilleyeBaşkaBirBakış etiketleriyle sosyal medya hesaplarında paylaştı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, bu paylaşımlar arasından seçilecek bir adet fotoğraf ve bir adet kısa videonun sahiplerine Genç Kültür Kart aracılığıyla ödüllendirme yapacak.

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