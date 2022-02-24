'Tarlada sera gazını azalttıkça gıda güvenliğimiz artar'



Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)İSTANBUL Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, iklim değişikliğinin tarım sektörünü de etkilediğini belirterek, ''Tarladaki ürünümüzün sera gazı salım miktarı, diğer değişle karbon ayak izini azalttıkça gıda güvenliğimizdeki olumsuz etkilerini de azaltırız'' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Konya'da düzenlenen 'İklim Şurası'na katılan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, DHA'ya iklim değişikliğinin tarım sektörünü de etkilediğini anlattı. Karaosmanoğlu, ''İklim değişikliği yaşamımızda her yerde evimizde, işimizde, tarlamızda, okulumuzda, fabrikamızda. Biz yaşarken, iklim değişikliğine neden olan sera gazlarını salarız. İklim değişikliğine etki ederiz; ama bir o kadar da günlük yaşamımız ve endüstriyel yaşamımız iklim değişiminden etkilenir'' diye konuştu.

Tarladaki sera gazı salınımının azalması gerektiğini belirten Prof. Dr. Karaosmanoğlu, ''Tarımda, bitkisel ve hayvansal üretimlerde iklim değişikliğinin bu etkileşimi çok önemlidir. Tarlamız, üstü açık bir fabrika olarak girdilerini kullanır, toprağını kullanır, tohum kullanır, enerji ve su kullanır, mekanizasyon yapar. İşte bu sırada tarım, iklim değişimine etki eder ama iklim değişiminin olumsuz etkileri yağış anormallikleri, kuraklık gibi konularda tarladaki yaşam döngüsünü etkiler. Bu etkileşimden en çok ne etkilenir? Tohumdan, çatala, soframıza gelene kadar ki gıda ile ilgili bütün zincir etkilenir. İklim değişikliğinin bu hayatımızdaki bu ciddi yeri, gıda güvenliğinin önemini vurgulamaktadır. Bu süreçte, yaşam döngüsü boyunca en iyi enerji ve su yönetimini yaparak girdileri, gübreyi, bitki koruma ilaçlarını, kaynakları verimli kullanmalıyız. En iyi mevcut teknolojiyi kullanmalıyız. Böyle yaparsak tarladaki ürünümüzün sera gazı salım miktarı, diğer değişle karbon ayak izi azalır. Karbon ayak izini azalttıkça gıda güvenliğimizdeki olumsuz etkilerini de azaltırız'' dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-02-24 09:46:10



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