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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram’da Piri Reis Evleri’ne başvurular başladı

İHA

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin öncülüğünde hayata geçirilen kooperatiflere bir yenisi daha ekleniyor.

Meram’da Piri Reis Evleri’ne başvurular başladı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin öncülüğünde hayata geçirilen kooperatiflere bir yenisi daha ekleniyor.
Meram Belediyesi, ilçenin değişimi, dönüşümü ve gelişiminin yanında konut ihtiyacının karşılanması adına sürdürdüğü kentsel dönüşüm çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Ön başvuruların 4 Mart tarihine kadar devam edeceği 846 dairelik Piri Reis Evleri iki ayrı parselde zemin+7 kattan oluşan 14 blok olarak inşa edilecek. 23 bin 500 metrekare sosyal yaşam alanı içerisinde yeşil alan, çocuk oyun ve spor alanları ve yürüyüş yolları ile site sakinlerine ferah ve konforlu bir yaşam sunacak olan projede her daire için bir kapalı otopark yeri ayrıldı. Projede ayrıca 5 bin 100 metrekarelik de ticari alan bulunuyor.
Meram Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların detaylı bilgi ve ön başvuru için pirireisevleri.com adresli internet sitesini ziyaret edebileceği belirtilirken 444 3 042 numaralı iletişim numarasından da irtibata geçilebileceği aktarıldı.

“Meram’ın kentsel değişim ve dönüşümü soluksuz devam ediyor”
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yapımı devam eden 2 bin 940 dairelik Aksinne, Aymanas ve Uluırmak Evleri kooperatiflerine ilave ettikleri 591 dairelik Turgutreis ve bin 42 dairelik Fahrünnisa Evleri kooperatifleri ile toplamda 4 bin 573 konut sayısına ulaşıldığını hatırlatarak bu kooperatiflere ilave olarak Piri Reis Evleri projesi ile bu sayıya 846 daire daha ekleyerek şimdilik 5 bin 419 daireye ulaştıklarını duyurdu.
Aymanas Mahallesi sınırlarında bulunan ve toplamda 56 bin 525 metrekare arsa alanına sahip Piri Reis Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nin, Ahmet Özcan Caddesi ile Karaman Caddesine yakın lokasyonda ve yeni açılacak Alparslan Türkeş Caddesi’ne cephe konumda yer aldığını belirten Başkan Mustafa Kavuş, “Projede yer alan ticari alanların yanı sıra, sosyal yaşam alanları, yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, spor alanları, yürüyüş yolları ve kapalı otoparkı ile hemşehrilerimize ferah ve konforlu bir yaşam sunmayı amaçlıyoruz. Meram Belediyesi olarak ilçemizin dönüşümü ve gelişiminin yanında hemşehrilerimizin konut ihtiyacının karşılanması adına sürdürdüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Meram’da Büyük Konut Hamlesi diyerek başlattığımız ve kuruluşuna öncülük ettiğimiz kooperatifilere eklediğimiz Piri Reis Konutları’nda da tıpkı öncekiler gibi kaliteden ödün verilmeyecek, modern bir yapıda olması gereken tüm özellikleri bünyesinde taşıyacak. Piri Reis Evleri Konut Yapı Kooperatifi şimdiden ilçemize ve şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Daire tipleri ve ödeme koşulları
Meram Belediyesi öncülüğünde kurulan Piri Reis Evleri’nde daire tipleri ve ödeme koşulları da belirlendi. 56 adet 120 m 2+1 daireler, 58 bin TL peşin 3 bin 600 TL taksitle. 211 adet 150 m 3+1 daireler, 75 bin TL peşin 4 bin 700 TL taksitle, 106 adet 175 m 3+1 daireler, 90 bin TL peşin 5 bin 600 TL taksitle. 42 adet 185 m 4+1 daireler, 95 bin TL peşin 5 bin 900 TL taksitle satışa sunulacak.
Konutlar için ön başvuru bedeli ise 500 TL olarak duyuruldu.

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